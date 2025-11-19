Illinois lanza ID digital y causa alarma: reportan mensajes de error al intentar obtener su identificación

Suscríbete a nuestros canales

El lanzamiento de la identificación digital de Illinois para usuarios de iPhone enfrentó una interrupción pocas horas después de su inicio debido a la “alta demanda”.

El servicio, que permite a los residentes agregar sus licencias de conducir a la aplicación Apple Wallet, fue suspendido momentáneamente por la saturación.

El Secretario de Estado, Alexi Giannoulias, calificó la medida como un “cambio radical” que combina seguridad, privacidad y comodidad para millones de personas.

¿Cómo fue el lanzamiento de la identificación digital en Illinois?

La Secretaría de Estado de Illinois implementó las identificaciones digitales para usuarios de Apple a partir de las 7:00 a.m. del miércoles.

La iniciativa permitió a los residentes agregar sus licencias de conducir e identificaciones estatales a sus iPhone, facilitando su uso en lugares como aeropuertos, restaurantes y bares. Se espera que los teléfonos Samsung y Google sean compatibles con esta función a principios del próximo año.

El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, declaró en un comunicado que esta medida representa un “cambio radical” para los residentes. Giannoulias aseguró que la identificación estará disponible directamente en el iPhone, lista para usarse en diversos establecimientos y simplificar la vida de millones de personas.

¿Por qué ocurrió la interrupción del servicio de Apple Wallet?

Aproximadamente dos horas después del lanzamiento, los usuarios de iPhone comenzaron a recibir mensajes que indicaban la interrupción del servicio.

Un mensaje de error obtenido por la estación hermana de NBC Chicago mostró el problema, agradeciendo el interés y señalando que el servicio del estado estaba “ocupado” debido al “alto volumen de solicitudes”.

El mensaje de error ofreció a los usuarios la opción de recibir una notificación “cuando esté disponible” para proceder con la adición de la licencia. La alta demanda evidenció el gran interés que despertó la digitalización de la identificación en el estado.

¿Qué tan seguras son las licencias de conducir en el iPhone?

La seguridad y la privacidad constituyen pilares clave en la implementación de la identificación digital en el iPhone. Los documentos en Apple Wallet utilizan las funciones de seguridad integradas en los dispositivos Apple para proteger la información personal y la identidad del usuario.

La oficina de Giannoulias anunció que planeó realizar pruebas rigurosas antes del lanzamiento para garantizar la protección de los datos confidenciales. Al agregar la identificación, la información se cifra en el dispositivo del usuario. Las autoridades indicaron que ni Apple ni la autoridad estatal saben cuándo ni a quién presenta un usuario su licencia.

Además, la ley en Illinois prohíbe explícitamente a los agentes del orden registrar el contenido del teléfono después de visualizar la tarjeta de identificación móvil, para disipar preocupaciones de grupos como la ACLU.

¿Dónde pueden los residentes utilizar la identificación Digital?

Las identificaciones en Apple Wallet pueden utilizarse en persona, en línea y en aplicaciones para demostrar la edad o la identidad. El Secretario Giannoulias indicó que los documentos digitales se pueden usar en los aeropuertos internacionales Midway y O'Hare, así como en bares y restaurantes de Illinois. Sin embargo, no son aceptadas por las fuerzas del orden.

Los usuarios deben acercar su iPhone o Apple Watch a un lector de identidad para presentar su identificación.

La TSA acepta la identificación móvil en muchos aeropuertos, pero recomienda a los pasajeros llevar consigo una identificación física. Giannoulias aclaró que las licencias móviles no reemplazan a las físicas, sino que actúan como un “complemento” de conveniencia.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube