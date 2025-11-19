¡Alerta en California! Residentes se preocupan por nuevo reto viral: los daños pueden alcanzar grandes montos

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de El Grove, California expresaron gran preocupación por un reto viral de redes sociales que incita a los adolescentes a patear y dañar las puertas de viviendas en varios vecindarios.

La policía confirmó que en los últimos treinta días recibieron al menos ocho reportes relacionados con esta peligrosa moda. La gravedad de los daños llevó a que los oficiales realizaran al menos cinco arrestos a menores implicados.

¿En qué consiste el reto viral de redes sociales?

El nuevo reto viral circula entre los adolescentes de EEUU y causa estragos en comunidades como El Grove, California. Los oficiales explicaron que los menores corren hacia las puertas de las casas, las patean con fuerza y luego huyen, dejando daños materiales significativos.

Esta acción temeraria trae consecuencias muy serias, pues los daños podrían superar los 950 dólares.

La portavoz del Departamento de Policía de El Grove, Juan Andwith, confirmó que ya efectuaron al menos cinco arrestos relacionados con esta tendencia. La oficial advirtió que si el valor de los daños supera los 950 dólares, el delito se convierte en una felonía, lo que implica tiempo en la cárcel para los responsables.

¿Qué consecuencias enfrentan los jóvenes y sus padres?

Las consecuencias legales y económicas de participar en el reto viral podrían ser muy severas para los menores y sus familias.

Además del riesgo de ir a la cárcel, las autoridades destacaron que los padres podrían ser responsables de los daños económicos que resulten de estos actos. La policía hizo un llamado urgente a que, si una situación como esta sucede en un hogar, llamen de inmediato al 911.

Las autoridades pidieron a los padres tener una conversación con sus hijos para explicarles la gravedad y las consecuencias que tienen estos desafíos de internet.

La psicóloga Nora Rodríguez aconsejó que los padres aborden estos temas de una manera que no sea violenta, sino como un comentario casual, por ejemplo, mencionando que los jóvenes están teniendo consecuencias "muy rígidas" como ir a la cárcel.

¿Cómo deben los padres establecer límites?

La experta, Nora Rodríguez, reconoció que la adolescencia puede ser una etapa compleja, pero enfatizó en que los límites son absolutamente necesarios.

La psicóloga indicó que es difícil no ser "la bruja" o "el feo de la película" como papá, pero subrayó que es importante diferenciar el amor por el hijo de la conducta que este tenga. "Con las conductas hay que poner un límite", afirmó la especialista.

Los padres deben ser firmes en temas como los horarios de llegada o las reglas para manejar, y hacer que esas reglas se respeten. El objetivo es hacer conciencia sin recurrir a la violencia, evitando que los adolescentes participen en el reto viral y enfrenten consecuencias legales que marquen su futuro.

