Los mapas de comida gratis en San Francisco revelan algo nuevo: ¿Qué descubren los usuarios?

La búsqueda de comida gratis se incrementa entre residentes de San Francisco, y varias organizaciones comunitarias mantienen programas activos para apoyar a quienes enfrentan dificultades.

El Banco de Alimentos de San Francisco-Marin encabeza la red de ayuda, con múltiples puntos donde reparte alimentos semanales, cajas mensuales para adultos mayores, asistencia de emergencia e inscripción en CalFresh. El único requisito: vivir en San Francisco, sin importar estatus migratorio.

Puntos de reparto y sus horarios

El Directorio de Alimentos Gratuitos permite ubicar rápidamente centros de distribución, aunque se recomienda llamar antes de acudir.

En Chinatown, los Servicios de Apoyo Familiar de la APA operan en 518 Avenida Grant, con entrega de comestibles los lunes de 12:00 pm a 2:30 pm, exclusivamente para residentes de los códigos 94133 y 94108, con hijos de 0 a 17 años.

En Vistacion Valley, la misma organización atiende en 50 Avenida Raymond, los jueves de 12:00 pm a 2:00 pm, para familias del código 94134.

El Centro de Equidad Bayanihan, en 1010 Calle Misión, funciona el primer y tercer jueves de cada mes entre 3:00 pm y 4:30 pm, dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad y residentes locales.

En Avenida Presidio 800, Booker T. Washington ofrece comestibles y comidas los viernes de 3:30 pm a 6:00 pm, para familias de los códigos 94117, 94115 y 94102 con niños inscritos en programas extraescolares.

El YMCA de Chinatown, en 855 Calle Sacramento, reparte comestibles los martes de 11:00 am a 1:00 pm, y sirve comidas los jueves de 12:00 pm a 1:00 pm, además de un programa para adultos mayores los viernes de 10:00 am a 1:00 pm.

Los requisitos varían entre los códigos 94108 y 94133, adultos mayores de 60 años o personas con discapacidad.

Más servicios en toda la ciudad

El Centro para Personas Mayores Curry, en 520 Calle Turk, entrega alimentos los jueves entre 10:00 am y 1:00 pm, solo para residentes del 94102.

El Mercado Comunitario del Distrito 10, en 5030 Calle 3, abre lunes y viernes de 1:00 pm a 6:00 pm, con requisitos disponibles en su portal.

La Fundación Glide, en 330 Calle Ellis, sirve comidas todos los días en tres horarios: 8:00–9:00 am, 11:30 am–1:00 pm, y 4:00–5:00 pm, sin requisitos.

Misión Acción – El Pequeño Mercado, en 1050 Avenida South Van Ness, opera los sábados de 12:00 pm a 4:00 pm para el código 94110.

El Comedor de la Madre Brown, en 2111 Calle Jennings, ofrece comida todos los días, con horarios amplios que inician a 7:00 am y se repiten en franjas vespertinas.

Refettorio San Francisco, en 690 Avenida Van Ness, distribuye comestibles los viernes de 2:00 pm a 4:30 pm y cenas los martes de 5:00 pm a 7:00 pm, únicamente con referencia de organizaciones asociadas.

Finalmente, la SFHDC, en 4439 Calle 3, entrega alimentos de lunes a jueves entre 11:00 am y 1:00 pm, para residentes de Western Addition/Fillmore con referencia comunitaria.

