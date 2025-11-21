Ola de robos golpea a comerciantes de Chicago: víctimas relatan miedo, daños y pérdidas

Suscríbete a nuestros canales

El dolor y la frustración de los propietarios se sienten en cada rincón del vecindario. “Me rompieron las dos puertas dobles… había cristales por todo el suelo”, relató Jorge Arceo, dueño del restaurante El Nuevo Taconazo, tras ver cómo los ladrones destrozaron su local y hasta se llevaron un bistec de falda de la parte trasera del negocio.

Arceo aseguró que, aunque la caja registradora estaba vacía, los daños ascienden a 7.500 dólares, un golpe devastador en un mes que ya describe como “realmente muy malo”.

16 robos en dos semanas y un patrón cada vez más violento

La policía de Chicago investiga una serie de más de una docena de robos, al menos 16 negocios atacados en solo dos semanas.

La ola delictiva se extiende desde Lake View East hasta South Loop, y desde Lower West Side hasta Loop, con dos locales del barrio de Pilsen entre los más afectados.

Las cámaras de vigilancia muestran a un grupo de entre dos y cuatro hombres, con pasamontañas, irrumpiendo con palancas o barras de hierro, rompiendo puertas de cristal y robando dinero de cajas fuertes y registradoras.

En un caso, un sospechoso incluso apuntó con un arma a una víctima que llegaba a Tony’s Italian Deli & Subs en Edison Park.

Las autoridades informaron que el grupo utiliza dos vehículos robados: un Infiniti gris 2011 y un Infiniti negro 2017.

Comerciantes piden apoyo mientras aumenta la tensión en la zona

El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, visitó uno de los negocios afectados para expresar apoyo y pidió a la comunidad ayudar a los comerciantes tras los ataques.

Arceo, cuyo restaurante enfrenta además el impacto de los recientes operativos migratorios en Chicago, espera que la comunidad responda: “Con todo lo que está pasando con la política, esperamos recuperarnos y volver a la senda del triunfo”.

La policía pidió a los propietarios mantener sus locales bien iluminados, reparar daños de inmediato y reportar cualquier información al 312-744-8263.

