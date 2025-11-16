Entretenimiento

¡Agenda musical! Conoce la lista de conciertos de artistas latinos en Chicago para lo que queda de año

Estos son los conciertos en Chicago que se esperan antes de terminar el año

 

Por Mariana Pérez Guerra
Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 06:47 pm

El cierre del presente año traerá una actividad musical significativa en Chicago, marcada por presentaciones de destacados artistas latinos. Las músicas urbanas y regionales, así como el rock y otros géneros, estarán presentes en diversas locaciones de la ciudad y sus alrededores.

Entre los eventos confirmados para los meses venideros destacan las presentaciones de reconocidas bandas y cantantes que recorrerán la ciudad con sus giras musicales. La información fue retomada del portal web de Telemundo Chicago.

Artistas en la agenda de conciertos

  • El Alfa – “El último baile” – 21 de noviembre – Rosemont Theatre – 9:00 pm

  • Los Horóscopos de Durango – “La gira de oro” – 22 de noviembre – Rosemont Theatre – 8:00 pm

  • El Tri – 26 de noviembre – Rosemont Theatre – 8:00 pm

  • Silvana Estrada – “Vendrán suaves lluvias tour” – 28 de noviembre – Thalia Hall – 7:00 pm

  • El Recodo y La Arrolladora Banda El Limón – “Frente a frente” – 29 de noviembre – Allstate Arena – 8:00 pm

  • Aterciopelados – “Genes rebeldes tour” – 9 de diciembre – Thalia Hall – 7:00 pm

  • Christian Nodal – Nodal 2025 – 12 de diciembre – Allstate Arena – 8:00 pm

  • Ricardo Arjona – “Lo que el seco no dijo tour” – 30 de enero de 2026 – Allstate Arena – 8:00 pm

  • Los Ángeles Azules – “Cumbia sin fronteras” – 13 de febrero de 2026 – Allstate Arena – 8:00 pm

  • Alejandro Sanz – “¿Y ahora qué?” – 9 de abril de 2026 – Rosemont Theatre – 8:00 pm

  • Carlos Vives – “Tour al sol” – 7 de mayo de 2026 – Rosemont Theatre – 8:00 pm

