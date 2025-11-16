¡Agenda musical! Conoce la lista de conciertos de artistas latinos en Chicago para lo que queda de año

Suscríbete a nuestros canales

El cierre del presente año traerá una actividad musical significativa en Chicago, marcada por presentaciones de destacados artistas latinos. Las músicas urbanas y regionales, así como el rock y otros géneros, estarán presentes en diversas locaciones de la ciudad y sus alrededores.

Entre los eventos confirmados para los meses venideros destacan las presentaciones de reconocidas bandas y cantantes que recorrerán la ciudad con sus giras musicales. La información fue retomada del portal web de Telemundo Chicago.

Artistas en la agenda de conciertos

El Alfa – “El último baile” – 21 de noviembre – Rosemont Theatre – 9:00 pm

Los Horóscopos de Durango – “La gira de oro” – 22 de noviembre – Rosemont Theatre – 8:00 pm

El Tri – 26 de noviembre – Rosemont Theatre – 8:00 pm

Silvana Estrada – “Vendrán suaves lluvias tour” – 28 de noviembre – Thalia Hall – 7:00 pm

El Recodo y La Arrolladora Banda El Limón – “Frente a frente” – 29 de noviembre – Allstate Arena – 8:00 pm

Aterciopelados – “Genes rebeldes tour” – 9 de diciembre – Thalia Hall – 7:00 pm

Christian Nodal – Nodal 2025 – 12 de diciembre – Allstate Arena – 8:00 pm

Ricardo Arjona – “Lo que el seco no dijo tour” – 30 de enero de 2026 – Allstate Arena – 8:00 pm

Los Ángeles Azules – “Cumbia sin fronteras” – 13 de febrero de 2026 – Allstate Arena – 8:00 pm

Alejandro Sanz – “¿Y ahora qué?” – 9 de abril de 2026 – Rosemont Theatre – 8:00 pm

Carlos Vives – “Tour al sol” – 7 de mayo de 2026 – Rosemont Theatre – 8:00 pm

