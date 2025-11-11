En vídeo: Katy Perry sorprende al subir a fan venezolana durante su concierto en Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Katy Perry se presentó en Barcelona el domingo 9 de noviembre de 2025 en el Palau Sant Jordi, como parte de su muy esperada gira 'The Lifetimes Tour'. El concierto, que prometía ser "uno de los más memorables del año", tenía como objetivo repasar los diferentes éxitos de la cantante a lo largo de más de una década de carrera, combinando música, luces y coreografías en un espectáculo visualmente impresionante. La noche se perfilaba como la combinación explosiva entre una icono del pop y una ciudad con una vibrante escena musical.

El momento viral: la fan venezolana sube al escenario

El momento cumbre de la noche llegó cuando Katy Perry sube al escenario a dos fanáticos disfrazados de momentos emblemáticos de sus videoclips más populares, una de ellas vestida de novia como en "Hot N Cold" quien revelo ser de Venezuela al ser cuestionada de donde era, inmediatamente recibió una serie de aplausos emocionantes.

Grabado por otro venezolano y subido a tiktok, el video acumula una serie de comentarios de otros venezolanos que revelan su emoción ante el momento.

Un guiño a un éxito emblemático

El contexto del momento no podía ser más significativo. El videoclip de 'Hot N Cold', dirigido por Alan Ferguson y lanzado en 2008, presenta una historia cómica en la que el personaje de Katy Perry es abandonada en el altar por su prometido, interpretado por el actor y comediante Gabe Liedman. A lo largo del video, Perry persigue a su novio arrepentido en un deportivo amarillo, en una sucesión de situaciones hilarantes que culminan con ella dejándolo a él plantado.

Una noche redonda para la comunidad de fans venezolanos

Este tipo de interacciones espontáneas refuerzan el vínculo de Katy Perry con su base de seguidores a nivel global y destacan la pasión de la comunidad venezolana por la música internacional, incluso estando lejos de casa. La noche en Barcelona, cargada de hits como 'I Kissed a Girl', 'Teenage Dream', 'Firework' y 'Roar', ya estaba destinada a ser especial.

