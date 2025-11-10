Carlos Vives se lanza de nuevo a los escenarios con su Tour al Sol 2026 ¿cuáles son las fechas y en qué países estará?

Suscríbete a nuestros canales

El astro colombiano Carlos Vives anunció oficialmente su tan esperada gira Tour al Sol 2026, una serie de conciertos que iluminará escenarios en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico entre los meses de abril y junio del próximo año. El intérprete de La gota fría y Volví a nacer promete un espectáculo vibrante que celebra tres décadas de música, cultura y conexión con su público.

Una gira para celebrar la luz y los 30 años de un clásico

El Tour al Sol 2026 marcará un recorrido por las canciones que han definido la carrera del artista, desde los himnos de su álbum La tierra del olvido, que este año cumple su 30° aniversario, hasta sus producciones más recientes.

Vives planea revivir la esencia de su icónica banda La Provincia con un montaje visual inspirado en el sol, símbolo que ha acompañado su trayectoria y representa la calidez de su sonido caribeño.

Las primeras paradas confirmadas incluyen Toronto, Montreal, Nueva York, Nueva Orleans, Chicago, Miami y San Juan, con más fechas por anunciar. La preventa de boletos iniciará próximamente a través de las plataformas oficiales del cantante.

El legado de un artista que sigue brillando

Con más de 18 Latin Grammy y 2 Grammy en su haber, Carlos Vives se mantiene como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su fusión entre vallenato, pop y ritmos tropicales transformó la escena musical desde los años 90, posicionándolo como un pionero del sonido colombiano contemporáneo.

En 2024 fue reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, un homenaje a su trayectoria y a su compromiso con la cultura de su país. Hoy, con esta gira, el artista reafirma que su energía y su amor por el público siguen intactos.

Una nueva etapa, un mismo corazón musical

El cantante también se mantiene presente en la escena actual gracias a su colaboración en “Somos Más”, el tema oficial de Telemundo para la Copa Mundial 2026, junto a Wisin, Emilia y Xavi. La canción, estrenada durante los Premios Billboard de la Música Latina, es un anticipo del espíritu festivo y optimista que marcará su gira.

