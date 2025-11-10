Indignación en el medio artístico: revelan audio que destapa cómo vivió sus últimos días la actriz Silvia Pinal

Suscríbete a nuestros canales

Silvia Pinal parecía vivir sus últimos años rodeada de cuidados y afecto, pero una nueva filtración ha puesto en duda esa imagen. Un audio que circula desde hace unos días, presentado por la periodista Maxine Woodside, habría expuesto el trato inhumano que la actriz recibió por parte de una de sus cuidadoras nocturnas. En la grabación se escucha una voz femenina gritándole de forma brusca: “¡Silencio, por favor!”, mientras la artista intenta responder con un tono débil y agotado.

La escena, según se comenta, habría ocurrido durante una de las madrugadas en las que la legendaria intérprete permanecía bajo supervisión médica, en el audio de oye a la enfermera decirle a la actriz que molestaba a los vecinos y su respuesta, en tono cabizbajo fue: “Bueno, buenas noches, nos vemos al rato”.

Una traición que habría sacado todo a la luz

De acuerdo con Efigenia Ramos, quien durante años fue asistente de la familia Pinal, las grabaciones tendrían su origen en 2022, cuando la actriz contaba con dos enfermeras encargadas de su atención. Lo sorprendente es que una de ellas, presuntamente por venganza tras ser despedida, habría entregado el material a Sylvia Pasquel, hija de la fallecida artista.

Ramos relató que Sylvia reaccionó con furia al escuchar los audios y procedió de inmediato a despedir a la responsable. Sin embargo, la filtración no habría sido inmediata: la grabación habría permanecido oculta por un tiempo, hasta que una de las enfermeras decidió divulgarla tras su salida del trabajo. Según la exasistente, esta acción fue un acto de represalia y no una denuncia formal.

La familia tomó medidas drásticas tras conocer los hechos

No fue sino hasta 2024 cuando Alejandra Guzmán y otros miembros del círculo cercano de Silvia Pinal se enteraron de la existencia del material. Desde ese momento, optaron por instalar cámaras de seguridad en la habitación de la actriz para monitorear lo que ocurría en los turnos nocturnos.

El productor teatral Iván Cochegrus, amigo de la familia, confirmó que él mismo recibió los audios de parte de Sylvia Pasquel y que fueron revisados cuidadosamente antes de tomar decisiones. De acuerdo con su testimonio, las mujeres involucradas serían identificadas como Camila, quien grabó los hechos, y Eunice, quien habría protagonizado los episodios de agresión verbal. Ambas fueron despedidas poco después.

El legado de una estrella empañado por la controversia

Silvia Pinal, ícono indiscutible del cine y la televisión, falleció el 28 de noviembre de 2024, dejando tras de sí una trayectoria que marcó generaciones. Su nombre vuelve a los titulares, pero esta vez no por un reconocimiento, sino por una historia que causa consternación entre sus admiradores y colegas.

