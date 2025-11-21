Millennium Park se transforma: ¿Qué ocurre este viernes en Chicago?

Suscríbete a nuestros canales

Chicago se prepara para brillar más que nunca este fin de semana, cuando el árbol de Navidad oficial de la ciudad ilumine Millennium Park y marque el arranque de la temporada festiva.

El abeto noruego, que alcanza 20,7 metros de altura, fue colocado a inicios de mes y promete deslumbrar a residentes y visitantes tras su primera iluminación oficial.

Las autoridades informaron que la ceremonia comenzará el viernes a las 6:00 p. m., con el árbol ubicado cerca de la intersección de Michigan Avenue y Washington Street.

Permanecerá iluminado hasta el 11 de enero, convirtiéndose en una de las atracciones más fotografiadas de la ciudad durante casi dos meses.

La celebración contará con zonas amplias de observación, música festiva en vivo y dulces típicos de la temporada. El objetivo es reunir a miles de personas en una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

Este año, además, destaca por presentar uno de los árboles “más grandes” en la historia de Chicago, proveniente del suburbio de Glenview.

Música, comunidad, fuegos artificiales y un fin de semana lleno de luces

El programa iniciará con un espectáculo previo a las 5:00 p. m., que calentará el ambiente dentro del parque antes del esperado momento del encendido.

Luego de las 6:00 p. m., cuando las luces finalmente brillen, los asistentes podrán disfrutar de un cierre espectacular con fuegos artificiales, según confirmó la ciudad en un comunicado.

La magia no termina ahí. Al día siguiente, Chicago continuará su transformación festiva con la iluminación a lo largo de la Magnificent Mile, un clásico que marca la ruta de compras y paseos más emblemática de la ciudad.

La magia de la Navidad

Con dos noches consecutivas de celebraciones, los residentes podrán sumergirse en el espíritu navideño a poco más de un mes de la Navidad.

La ciudad se prepara así para uno de los fines de semana más festivos del año, con actividades que prometen llenar de luz, música y tradición el corazón de Chicago.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube