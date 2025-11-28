Sambil anuncia nuevo horario para este viernes 28 de noviembre: abrirá sus puertas más temprano

Suscríbete a nuestros canales

El director general del Grupo Sambil, Alfredo Cohen, anunció este jueves que el sentro comercial tendrá un horario diferente para este viernes 28 de noviembre.

A través de sus redes sociales, Cohen informó a los usuarios que dos de los centros comerciales Sambil abrirán sus puertas en un horario diferente al habitual.

Cambio de horario del Sambil

De acuerdo con la información suministrada por el director del Grupo Sambil, el cambio de horario de estos centros comerciales responde a que varias de sus tiendas iniciarán la jornada más temprano.

Asimismo, señala que esto se debe al Black Friday, el cual será este viernes 28 de noviembre, motivo por el que muchas de las tiendas comenzarán a trabajar más temprano para atender a todos los clientes que busquen ofertas.

Horarios y sedes de Sambil

En este sentido, Cohen indicó que "muchos locales abrirán sus puertas a las 9:00 am, por eso abriremos las puertas a las 08:45am".

Cabe destacar que este cambio de horario solo será vigente para el viernes 28 de noviembre y solo en los centros comerciales Sambil La Candelaria y Sambil Chacao, ubicados en la ciudad de Caracas.

Foto: Captura de pantalla

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube