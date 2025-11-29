Aterrorizaban a comerciantes con amenazas y explosivos: así operaba un grupo de venezolanos dedicado a la extorsión

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro hombres de nacionalidad venezolana resultaron detenidos tras una operación contra bandas dedicadas a la extorsión.

Los presuntos extorsionadores fueron capturados por los agentes de la Depincri del Rímac (Perú). De acuerdo con el reporte de Buenos Días Perú, en el momento de su captura, los acusados tenían en su poder drogas, un arma de fuego, notas extorsivas y un explosivo.

Además, las autoridades detallaron que todos los detenidos son de nacionalidad venezolana; se trata de tres varones y una mujer.

Venezolanos extorsionaban a pequeños comercios

Los hechos ocurrieron en el distrito de Ate. Según información de la policía local, estos hampones extorsionaban a pequeños comercios en la zona de Huachipa.

En tal sentido, los oficiales recordaron que este tipo de organizaciones criminales se dedican a la extorsión de comerciantes, mototaxistas, transportistas y residentes, por medio de métodos violentos como amenazas con armas de fuego y explosivos.

Durante el estado de emergencia que impusieron las autoridades en distintas regiones de Perú, las autoridades han realizado múltiples operativos para desarticular las bandas criminales.

Despliegue contra bandas criminales

Se ha informado que los despliegues permitieron la captura de varios integrantes de organizaciones delictivas en distritos como Ate Vitarte y San Juan de Lurigancho.

Recientemente, se ha informó sobre la captura de extorsionadores extranjeros en flagrancia y la desarticulación de células criminales, a menudo en "búnkeres" o viviendas alquiladas en varias zonas de la capital.

