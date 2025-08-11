Chicago inicia la semana con calor: lo que se espera para los próximos días

Suscríbete a nuestros canales

Chicago se enfrentará a otro día caluroso y húmedo este lunes, con la amenaza de tormentas severas al acecho.

Los residentes al oeste de la I-55, en condados como McHenry, Lake, DeKalb, Kane y LaSalle, deben estar atentos, ya que están bajo un riesgo "marginal" de tormentas, reporta Telemundo Chicago.

El Centro de Predicción de Tormentas advierte que las mayores amenazas son las fuertes lluvias, que podrían empeorar la situación en áreas fronterizas con Wisconsin que ya han recibido mucha agua, y vientos capaces de causar daños con ráfagas de hasta 96 km/h.

Las temperaturas alcanzarán máximos entre los 80 y 90 grados Fahrenheit, con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde y la noche.

De acuerdo con The Weather Channel, la sensación térmica es de 27.5°C (81.4°F), lo que nos da un indicio de un día cálido. El viento sopla desde el sur-suroeste a 15.1 kph (9.4 mph), con ráfagas de hasta 21 kph (13 mph), por lo que se recomienda tener en cuenta este factor si planeas estar al aire libre.

La humedad es del 77%, haciendo que el aire se sienta un poco pesado, pero no se espera lluvia. La presión atmosférica se mantiene estable y la visibilidad es de 16 km (9 millas), lo que es ideal para apreciar las vistas de la ciudad.

Pronóstico del tiempo para el martes y miércoles en el área de Chicago

Para el martes, se espera un ligero descenso de las temperaturas a alrededor de los 80 grados, aunque la humedad persistirá. Aún hay posibilidad de que se presenten lluvias y tormentas en la región.

El miércoles, la humedad disminuirá, ofreciendo temperaturas más agradables que se mantendrán entre los 80 y 85 grados.

En tanto que, el jueves se mantendrá con temperaturas que rondan hasta los 85 grados, con nubes parciales en el cielo y una humedad de 59%. Aunado a ello, se prevé una tormenta o chubasco disperso.

Sin embargo, el calor y la humedad regresarán para el próximo fin de semana, con temperaturas por encima de los 90 grados y una sensación térmica que hará que se sientan aún más calurosos.



