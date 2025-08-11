Estas son las tarifas que ofrece Sitssa hacia el Occidente del país: precios y horario de salida

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa) dio a conocer las tarifas y días de salida de las Rutas Interurbanas hacia los estados Lara, Trujillo, Barinas y Falcón.

A través de su cuenta en Instagram, detalló que martes, jueves y sábado saldrán hacia Barquisimeto; miércoles partirán para Coro y Punto Fijo, con un costo de 12, 17 y 21 dólares, respectivamente.

Mientras que lunes, miércoles, jueves y sábado los autobuses saldrán para Valera, el valor del boleto es de 17 dólares.

Para Barinas el costó será 21 dólares, y partirán martes, jueves y viernes.

Es importante mencionar, que todas estás salidas están programadas para las 9:30 de la mañana.

Sitssa precisó que los adultos mayores pagan el boleto a mitad de precio y los niños menores de cuatro años están exonerados del pago.

Los boletos pueden ser adquiridos en los terminales y oficinas comerciales del Sitssa a nivel nacional, así como pueden ser reservados a través del número 0412-010-00-39.

“¡No te pierdas esta increíble oportunidad de viajar, adquiriendo tus pasajes en nuestros Terminales y Oficinas Comerciales a nivel nacional! Los precios están anclados a la tasa oficial del BCV del día”, dijo la empresa de transporte.

