Laredo extiende sus servicios judiciales a estas nuevas ubicaciones: fecha y horarios disponibles

Con la misión de mejorar la accesibilidad y el servicio comunitario, la Corte Municipal de Laredo anunció que planea dar un salto significativo en lo que respecta a la atención al público.

De acuerdo con El Mañana, se implementará una expansión estratégica de sus operaciones, llevando los servicios judiciales más cerca de los residentes y ampliando las horas de atención para adaptarse mejor a las necesidades de los residentes.

¿Cuándo se aplicará la ampliación de servicios?

A partir del 1 de octubre, la Corte Municipal ampliará su alcance más allá de su sede principal.

El juez Jesús "Chuy" Domínguez confirmó que se ofrecerán servicios de lunes a viernes en el edificio del City Hall, ubicado en 1110 Houston St., y en el Anexo de City Hall, en 1102 Bob Bullock Loop.

Ambos puntos de atención operarán en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Adicionalmente, la sede principal de la Corte extenderá su jornada de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., lo que ofrecerá aún más flexibilidad a quienes necesiten realizar trámites.

Servicios disponibles en el City Hall

La oferta incluirá la posibilidad de realizar preguntas generales, efectuar pagos, entregar documentos de cumplimiento y acceder a opciones para resolver casos pendientes.

Además, los ciudadanos podrán solicitar extensiones de plazo en aquellos casos que cumplan con los requisitos.

El juez Domínguez subrayó que la medida se enfoca en "facilitar el acceso al público" y acercar la asistencia judicial a "diversas áreas de la ciudad, más cerca de sus hogares".

Más allá de lo judicial: otros trámites en City Hall

El City Hall de Laredo no solo es un punto de contacto para la Corte Municipal, sino que también funge como un centro vital para una variedad de servicios que afectan la vida diaria de sus habitantes.

Los residentes pueden gestionar trámites relacionados con servicios de residuos sólidos, como la solicitud de botes de basura adicionales o la programación de la recolección de artículos voluminosos.

Además, el departamento de servicios públicos atiende pagos de facturas de agua y otros servicios, y el departamento de policía emite reportes de accidentes.

El City Hall también alberga dependencias que ofrecen desde permisos de construcción y programas de asistencia para la vivienda hasta servicios de salud pública y licencias para negocios.

Esta concentración de servicios hace del City Hall un eje central para la administración de la ciudad y las necesidades de la comunidad.

