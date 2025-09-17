Nuevo programa de Laredo incentiva a sus residentes con $100 por este simple cambio: quiénes califican y cómo participar

Suscríbete a nuestros canales

A la vanguardia del cambio en el uso de los recursos naturales, Laredo presenta una propuesta para abordar la conservación del agua.

De acuerdo con El Mañana, las autoridades pusieron en marcha una iniciativa que no solo busca reducir el consumo, sino también beneficiar el bolsillo de los habitantes.

Esta medida innovadora está cambiando la forma en que los residentes ven sus hogares, transformando algo tan cotidiano como un inodoro en una herramienta de conservación.

¿De qué se trata el nuevo programa de Laredo?

El foco del programa es un reembolso de $100 por cada inodoro antiguo que se reemplace por un modelo de alta eficiencia. Este incentivo económico es la clave para motivar a los residentes a realizar una inversión que, a la larga, les reportará un ahorro significativo.

Los beneficios de esta iniciativa son notables, ya que los nuevos modelos de inodoros no solo son más amigables con el medio ambiente, sino que también permiten a los hogares ahorrar hasta 13,000 galones de agua al año.

Esto se traduce en una reducción de entre el 20% y el 60% en el consumo total de agua, lo que se verá reflejado directamente en las facturas mensuales.

¿Quiénes pueden calificar?

La elegibilidad para el programa está dirigida a los residentes que viven en casas construidas antes de 1993. Esta fecha es crucial, ya que fue antes de que los modelos de inodoros de alta eficiencia se volvieran el estándar en la construcción residencial.

Los antiguos inodoros de estas casas llegaban a consumir hasta 7 galones por descarga, en comparación con los 1.28 galones que utilizan los modelos actuales, certificados con la etiqueta WaterSense de la EPA.

Todo lo que debe saber para participar en el programa

Los interesados en participar deben cumplir con ciertos requisitos:

El programa solo aplica para usuarios residenciales y se permite reemplazar un máximo de tres inodoros por vivienda.

El reembolso no se entrega en efectivo, sino que se aplica como un crédito en el recibo mensual.

Para solicitar este beneficio, los residentes pueden visitar la oficina del Sistema de Agua de Laredo, acceder a la información en su sitio web o contactarlos por teléfono (956) 727-6402)

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube