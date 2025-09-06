Programa gratuito de Hotelería en Laredo: descubra si es elegible y cómo postularse para obtener su certificado

Suscríbete a nuestros canales

En Laredo, Texas, Estados Unidos (EEUU), aprender lo necesario para trabajar en el sector de la hospitalidad hotelera de forma gratuita es posible gracias al lanzamiento de un nuevo programa, le decimos qué necesita para ser considerado para la financiación y cómo inscribirse.

Estamos hablando del “Hospitality Certificate Application” o “Programa de Certificado en Hotelería de Laredo College”.

Se trata de una iniciativa que resulta de una nueva asociación entre un reconocido colegio comunitario, Laredo College, y el Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de Laredo.

Resulta que estos dos actores tienen ya cuatro años creando oportunidades para la capacitación laboral en diversas industrias.

En este sentido, es importante destacar que el objetivo de este programa es contribuir al crecimiento económico de la ciudad mediante el desarrollo de fuerza laboral capacitada que respalde las inversiones en hotelería y turismo.

Esto, tomando en cuenta que ya existe una demanda exponencial de profesionales calificados en el sector de la hostelería a nivel local.

“Ya sea que esté comenzando o buscando avanzar, nuestro Programa de Hospitalidad ofrece las habilidades, certificaciones y confianza para prosperar en la administración hotelera y las operaciones de restaurantes”, indica Laredo College.

Elegibilidad + Postulación

Las becas están disponibles para quienes se inician o buscan progresar en la gestión hotelera y de restaurantes.

Todos los solicitantes elegibles deben ser mayores de 18 años y deben haberse visto afectados por la difícil situación laboral generada durante del COVID-19.

Con esto se refieren a:

Aquellos que fueron despedidos, suspendidos o subempleados durante la pandemia.

Tenga presente que, si cumple con estos criterios de elegibilidad, las becas se otorgan por orden de llegada.

Desde ya los solicitantes pueden presentar su solicitud, para asegurar una de las plazas limitadas.

Estas pueden ser enviadas en línea por medio del siguiente enlace: https://forms.office.com/r/STHqQ5MCXw.

¿Cómo funciona?

A partir del 16 de septiembre, el programa, que cuenta con 10 semanas de capacitación cuenta con profesores que aportan experiencia académica y práctica.

También aprenderán habilidades en liderazgo, operaciones, recursos humanos y servicio al huésped, cualidades muy buscadas por los empleadores en la industria hotelera.

Las áreas clave de aprendizaje incluyen:

Administración de hotelería y restaurantes.

Recursos humanos y supervisión en hotelería.

Servicio al cliente

Certificación de gerentes de alimentos

Explican que estructura en torno a temas troncales y optativos, cada uno con un examen, y los estudiantes obtendrán un certificado por cada examen aprobado.

Finalmente, al completar los cursos requeridos, podrán obtener la credencial de Profesional en Gestión de Restaurantes.

