Vacantes

Feria de empleo en La Yaguara: cadena de supermercados y farmacias busca personal

Por Indira E. Crespo M.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 05:00 pm
La cadena mayorista de alimentos y medicamentos Makro y Redvital tienen disponible 9 vacantes para su sede en La Yaguara.

En sus redes oficiales invitan a una feria de empleo que realizarán en dicha sede los días 9 y 10 de octubre, a partir de las 10 de la mañana.

Vacantes disponibles en Makro Redvital de La Yaguara

  1. Jefe de desarrollo de clientes
  2. jefe de pescadería
  3. Pescaderos
  4. Charcuteros
  5. Carniceros
  6. Aprendices de farmacia
  7. Electromecánica
  8. Promotores de ventas al mayor
  9. Asesores de venta

¿Qué debes llevar a la feria de empleo en La Yaguara?

Debes llevar tu síntesis curricular impresa. También puedes enviarlo al correo electrónico: [email protected]

Características del Makro Redvital de La Yaguara

Makro Redvital La Yaguara combina la estructura de una tienda Makro con la marca Redvital, enfocada en productos y servicios de salud y bienestar.

  • Ubicación: Se encuentra en La Yaguara, Caracas, Venezuela, específicamente en la Calle Entrada Makro.

  • Opera bajo el modelo de Redvital - Makro, lo que sugiere un enfoque en la venta al mayor o en grandes cantidades (característico de Makro), pero con una alta concentración en productos de salud, farmacia y cuidado personal (asociado a Redvital).

  • Horario General:

    • Lunes a Domingo: 08:00 a 20:00 (Ocho de la mañana a ocho de la noche).

  • Contacto: Dispone de un número telefónico: 0800 84825 24.

  • Presencia Digital: Tienen presencia en redes sociales (Instagram: @redvital_ve).

