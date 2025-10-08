Suscríbete a nuestros canales

La cadena mayorista de alimentos y medicamentos Makro y Redvital tienen disponible 9 vacantes para su sede en La Yaguara.

En sus redes oficiales invitan a una feria de empleo que realizarán en dicha sede los días 9 y 10 de octubre, a partir de las 10 de la mañana.

Vacantes disponibles en Makro Redvital de La Yaguara

Jefe de desarrollo de clientes jefe de pescadería Pescaderos Charcuteros Carniceros Aprendices de farmacia Electromecánica Promotores de ventas al mayor Asesores de venta

¿Qué debes llevar a la feria de empleo en La Yaguara?

Debes llevar tu síntesis curricular impresa. También puedes enviarlo al correo electrónico: [email protected]

Características del Makro Redvital de La Yaguara

Makro Redvital La Yaguara combina la estructura de una tienda Makro con la marca Redvital, enfocada en productos y servicios de salud y bienestar.