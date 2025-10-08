La cadena mayorista de alimentos y medicamentos Makro y Redvital tienen disponible 9 vacantes para su sede en La Yaguara.
En sus redes oficiales invitan a una feria de empleo que realizarán en dicha sede los días 9 y 10 de octubre, a partir de las 10 de la mañana.
Vacantes disponibles en Makro Redvital de La Yaguara
- Jefe de desarrollo de clientes
- jefe de pescadería
- Pescaderos
- Charcuteros
- Carniceros
- Aprendices de farmacia
- Electromecánica
- Promotores de ventas al mayor
- Asesores de venta
¿Qué debes llevar a la feria de empleo en La Yaguara?
Debes llevar tu síntesis curricular impresa. También puedes enviarlo al correo electrónico: [email protected]
Características del Makro Redvital de La Yaguara
Makro Redvital La Yaguara combina la estructura de una tienda Makro con la marca Redvital, enfocada en productos y servicios de salud y bienestar.
-
Ubicación: Se encuentra en La Yaguara, Caracas, Venezuela, específicamente en la Calle Entrada Makro.
-
Opera bajo el modelo de Redvital - Makro, lo que sugiere un enfoque en la venta al mayor o en grandes cantidades (característico de Makro), pero con una alta concentración en productos de salud, farmacia y cuidado personal (asociado a Redvital).
-
Horario General:
-
Lunes a Domingo: 08:00 a 20:00 (Ocho de la mañana a ocho de la noche).
-
-
Contacto: Dispone de un número telefónico: 0800 84825 24.
-
Presencia Digital: Tienen presencia en redes sociales (Instagram:
@redvital_ve).