Informe revela la cantidad de empleos que la IA podría reemplazar en Estados Unidos: estas serían las profesiones más afectadas

Un informe publicado por el senador demócrata Bernie Sanders este lunes, señala que la inteligencia artificial y la automatización podrían eliminar casi 100 millones de empleos en la próxima década.

El análisis se basa en datos de ChatGPT que afirman que la nueva tecnología podría eliminar empleos en una amplia gama de campos, incluidos los empleos de cuello blanco y azul.

La inteligencia artificial, la automatización y la robótica podrían afectar a 40 % de las enfermeras registradas, 47 % de los camioneros, 64 % de contadores, 65 % de asistentes de enseñanza y 89 % de trabajadores de comida rápida, según Sanders, que es miembro de alto rango del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado.

Los demócratas del Senado piden mayor regulación del sector, protecciones para los trabajadores, una semana laboral de 32 horas; y también “un impuesto a los robots” para las empresas que migren a la automatización.

Por ejemplo, Walmart y Amazon, dos grandes empresas de EEUU que cotizan en bolsa por ingresos, ya eliminaron decenas de miles de puestos de trabajo a medida que se cambian a la automatización.

Con la IA y la robótica eliminan millones de empleos

Sanders destacó que “la IA y la robótica que los multimillonarios desarrollan hoy permitirán a las corporaciones estadounidenses eliminar decenas de millones de empleos bien remunerados, reducir los costos laborales y aumentar las ganancias”, dijo Sanders el lunes en un artículo de opinión para Fox News.

Afirmó que la IA se usa como herramienta para concentrar aún más la riqueza, mientras los directores ejecutivos han invertido miles de millones en automatización mientras anuncian despidos masivos y reducción de costos.

Sanders alertó sobre un duro golpe para los trabajadores de la industria manufacturera, conductores de camiones, autobuses y taxis, a medida que los fabricantes de autos y las nuevas empresas tecnológicas profundizan en sus proyectos de conducción autónoma.

“Algunas de las personas más ricas del mundo, incluidos Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, están invirtiendo cientos de miles de millones en estas tecnologías revolucionarias”, dijo Sanders.

