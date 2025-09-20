Compañía de millonario mexicano creará miles de empleos en Harlem: esta es la fabulosa obra que construirá

Suscríbete a nuestros canales

El consorcio Connect Plus Partners, compuesto por Halmar International y FCC Construcción, la última de ellas dirigida por el empresario Carlos Slim, ha sido seleccionado para llevar a cabo una ambiciosa ampliación del sistema de metro de Nueva York.

En un comunicado, FCC Construcción destacó que:

"Poseemos amplia experiencia previa en proyectos similares en ciudades como Madrid, Barcelona, Lima y Toronto. Utilizaremos tuneladoras fabricadas en Alemania", resaltó la compañia dirigida por Slim.

El contrato, que supera los 1.500 millones de euros, incluye tanto el diseño como la construcción de una nueva fase de la línea del metro de la Segunda Avenida.

Conexión y nuevas estaciones

Según el comunicado oficial del Grupo Carso, un conglomerado empresarial controlado por Carlos Slim, el proyecto contempla la creación de dos nuevos túneles y la instalación de dos estaciones en Harlem, extendiendo la línea del metro desde el Upper East Side hasta East Harlem.

El acuerdo contempla la transformación en estación de un túnel de 762 metros que fue construido en la década de los 70, además de la perforación de un túnel adicional de 2,560 metros y la excavación para una nueva estación. Estas acciones facilitarán la ampliación del metro desde la zona conocida como Upper East Side hacia East Harlem.

El proyecto implica la creación de dos túneles que conectarán nuevas estaciones en el barrio de Harlem. Entre los trabajos, se incluye la conversión en estación de un túnel ya existente, ubicado entre las calles 116 y 125. También se excavará para habilitar la estación en la calle 125, además de pozos para edificios auxiliares y accesos futuros.

Quiénes serán los empleadores y cuándo comenzarán a captar personal

El consorcio Connect Plus Partners, está formado por FCC Construcción, la empresa de Carlos Slim, y Halmar International, las cuales serán las responsables del diseño, construcción y serán las encargadas de gestionar al personal para la obra.

El Grupo Carso, declaró mediante un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores:

"La obra está programado para finales de septiembre de 2025, con un plazo de ejecución estimado en aproximadamente 960 días naturales", comunicó el grupo empresarial.

Se espera que el proyecto genere miles de empleos directos e indirectos durante los aproximadamente cuatro años que durarán los trabajos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube