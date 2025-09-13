Cierre de estaciones del metro de Boston: alternativas de autobuses para este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

La Línea Naranja del Metro de Boston, enfrentará una suspensión temporal del servicio durante dos fines de semana de septiembre debido a trabajos de modernización en la señalización y mejoras en la accesibilidad de la estación Jackson Square. Esta actualización permitirá optimizar la operación de la línea y fortalecer la confiabilidad en los horarios para los pasajeros.

La información fue obtenida del portal web oficial de la MBTA, que detalla los planes para estas intervenciones que buscan ofrecer una experiencia de transporte más eficiente y accesible.

Suspensión del servicio y alternativas para los pasajeros

Durante los fines de semana del 13 y 14 (este fin de semana) y del 27 y 28 de septiembre, el servicio de la Línea Naranja estará interrumpido entre North Station y Forest Hills.

Para mitigar el impacto, se dispondrán autobuses gratuitos y accesibles que cubrirán el trayecto entre Forest Hills y Back Bay, además de realizar paradas en Copley sobre la Línea Verde.

Es importante señalar que no habrá servicio de autobús entre Back Bay y North Station. En este tramo, la MBTA recomienda utilizar la Línea Verde, para la cual se incrementará la frecuencia de trenes debido al aumento esperado de pasajeros.

Opciones adicionales y recomendaciones para los usuarios

Se ofrecerá servicio gratuito en trenes de cercanías entre Forest Hills, Ruggles, Back Bay y South Station como una alternativa para desplazarse. Asimismo, habrá camionetas accesibles disponibles en North Station y en Tufts Medical Center, cubriendo estaciones desde North Station hasta Back Bay, incluyendo paradas en la Línea Verde en Copley.

Se sugiere a los pasajeros prever un tiempo adicional significativo en sus desplazamientos durante estos fines de semana. Por ejemplo, un viaje desde Forest Hills a Downtown Crossing podría extenderse en al menos 30 minutos respecto al tiempo habitual. Los pasajeros pueden encontrar más información sobre los cambios de servicio a través de la señalización y los anuncios públicos en las estaciones, y en mbta.com/PlannedWork.

Visite nuestra sección: Servicios

Mantengase informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube