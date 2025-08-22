¡"The Password" llega a la Grandes Ligas! Jhostynxon García recibe el llamado de los Medias Rojas de Boston

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston han anunciado la incorporación del prospecto venezolano Jhostynxon García a su roster del equipo grande.

Este movimiento, reportado por el periodista Chris Cotillo, se produce como resultado del traslado del jardinero Wilyer Abreu a la lista de lesionados de 10 días.

La promoción de García marca un hito significativo, ya que se convertirá en el primer jugador oriundo del estado Apure en la historia en debutar en las Grandes Ligas, un suceso que enriquece el legado del béisbol venezolano.

García brilló como prospecto

García es considerado el tercer mejor prospecto de la organización de los Medias Rojas. Su llamado a las mayores no es una sorpresa para los analistas, dadas sus destacadas actuaciones en las Ligas Menores durante la presente temporada.

El jardinero ha demostrado ser una fuerza ofensiva consistente, exhibiendo un sólido rendimiento con el madero. Sus estadísticas de la campaña actual incluyen un promedio de bateo de .289, un porcentaje de embasado de .363 y un slugging de .512, lo que resulta en un OPS de .875. Además, ha conectado 20 cuadrangulares y ha impulsado 73 carreras entre sus participaciones en Doble A y Triple A.

Impacto en el roster de Boston

La llegada de García le brinda a los Medias Rojas una inyección de poder y contacto en su alineación. La organización confía en que las habilidades ofensivas del joven pelotero, demostradas en su ascenso por las ligas menores, se traducirán en una contribución valiosa para el equipo, informó Meridiano.

El debut de Jhostynxon García no solo representa un logro personal en su carrera, sino que también tiene un gran significado para la comunidad del estado Apure, que por primera vez verá a uno de sus nativos competir en el más alto nivel del béisbol profesional.

