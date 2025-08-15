Jhoshtynxon "Password" García y su salto a la fama: ¿La próxima joya venezolana en la MLB?

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del béisbol tiene sus ojos puestos en un talento emergente de Venezuela: Jhostynxon "Password" García, y es que el nacido en San Fernando de Apure se ha convertido en uno de los prospectos más emocionantes de la organización de los Boston Red Sox.

Con una combinación de poder al bate, velocidad en las bases y una sólida defensa en el jardín central, García no solo está cautivando a los cazatalentos, sino que también está consolidando su reputación como una futura estrella de las Grandes Ligas.

Firmado por los Red Sox en 2019, la carrera de García, de 22 años, tuvo un comienzo lento debido a la pandemia, que retrasó su debut profesional hasta 2021. Sin embargo, su dedicación y trabajo duro lo ayudaron a superar los obstáculos iniciales.

Rendimiento de "Password" ha ido en alza

Después de un par de años de adaptación, tuvo una temporada reveladora en 2024, demostrando una mejora significativa en su fuerza y velocidad de bate.

Esa temporada lo vio avanzar rápidamente de Clase A a Doble A, dejando una marca impresionante con 23 jonrones, 63 carreras impulsadas y 17 bases robadas en 107 juegos, lo que le valió un lugar en el roster de 40 de Boston.

La trayectoria de García en 2025 ha sido aún más destacada. Comenzando el año en Doble-A, no tardó en demostrar que estaba listo para un nuevo desafío. Tras un excelente desempeño, fue ascendido a Triple-A con los Worcester Red Sox, donde continuó su racha de éxito.

En el nivel más alto de las ligas menores, ha exhibido una notable capacidad para manejar el pitcheo, con un promedio de bateo superior a .340 y un OPS que supera el 1.000. Sus números de la temporada, que incluyen 19 jonrones y 66 carreras impulsadas, lo han posicionado como líder en varias categorías ofensivas dentro de la organización.

"Password": el origen de su famoso apodo

Jhostynxon, cuyo nombre completo es Jhostynxon Alirio García, ha ganado popularidad no solo por su talento, sino también por un apodo singular: "El Password". Este sobrenombre, que él mismo acepta con humor, surge de la dificultad que muchos tienen para deletrear o pronunciar su nombre.

En una entrevista, comentó que aunque se lo han pedido deletrear "muchas veces", él siempre dice su nombre con orgullo. Además, Jhostynxon no es el único talento en su familia; su hermano, Johanfran García, también es un prospecto en la misma organización de los Red Sox, creando un lazo especial que añade un capítulo inspirador a su historia.

