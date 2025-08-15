Un partido de LaLiga en EE.UU.: ¿por qué el duelo entre Barcelona y Villarreal genera tanta polémica?

Suscríbete a nuestros canales

El plan para llevar el partido entre el FC Barcelona y el Villarreal a Miami ha encendido una gran polémica. La idea, impulsada por LaLiga para expandir su mercado, ha desatado un fuerte debate que enfrenta a los intereses económicos con la tradición del fútbol español.

Los promotores de la iniciativa, liderados por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, defienden que este es un paso vital para no quedarse atrás frente a la Premier League. El Barcelona y el Villarreal apoyan abiertamente el plan, entusiasmados con la oportunidad de darse a conocer en Estados Unidos y aumentar sus ingresos.

Para endulzar el trato, el Villarreal recibiría una suma ligeramente mayor que el Barcelona, entre 5 y 6 millones de euros, para compensar la pérdida de las entradas de un partido en casa. Además, han ofrecido vuelos y boletos gratis a sus abonados, una medida para aliviar la frustración de la afición local y conseguir su apoyo.

Pero no todos están de acuerdo. La propuesta ha chocado con la firme oposición del Real Madrid y de importantes asociaciones de aficionados y jugadores. Su principal argumento es que el plan "pervierte" la esencia de la liga y se burla del vínculo entre el fútbol y sus comunidades.

Un punto crucial de la discusión es el impacto deportivo. Jugar en Miami elimina la ventaja de la localía, que es fundamental para el Villarreal. Las estadísticas lo demuestran: el club de Castellón ha conseguido significativamente más puntos jugando en su estadio a lo largo de los años, una fortaleza que ahora pondría en riesgo.

La resistencia a este tipo de iniciativas no es nueva. En 2018, un intento similar para mover un partido del Girona a EE.UU. fue archivado después de que los jugadores de la liga amenazaran con ir a la huelga. En ese momento, la Asociación de Futbolistas Españoles calificó la falta de consulta como una "falta de respeto" total.

Ahora, la pelota está en el tejado de la UEFA y la FIFA, que deben dar la aprobación final.

