Crisis en Barcelona: los socios del club ponen su propio dinero para ayudar al equipo

La directiva del Barcelona ha recurrido a una medida de emergencia para resolver sus recurrentes problemas financieros. En una decisión extraordinaria, la junta ha solicitado que un grupo de socios ponga dinero de su propio patrimonio para cubrir un déficit de 7 millones de dólares. Este movimiento busca garantizar que el equipo pueda cumplir con el 'Fair Play Financiero' antes del inicio de la temporada

El reloj corre para el equipo de la Ciudad Condal. A solo tres días de su primer partido, futbolistas como Marcus Rashford, Wojciech Szczesny y Gerard Martín aún no han sido inscritos y corren el riesgo de perderse toda la temporada. La inyección de capital de los socios, que sería devuelta de forma inmediata, es la última esperanza para ver a las nuevas caras en la cancha.

Esta no es la primera vez que el club catalán toma medidas drásticas para salir a flote. Por quinta temporada consecutiva, la institución se enfrenta a las consecuencias de una crisis financiera heredada de gestiones anteriores. Una situación similar ya ocurrió en 2023, cuando se usó la misma estrategia para inscribir a figuras como Robert Lewandowski y Raphinha.

El presidente Joan Laporta y su junta directiva han tenido que ingeniar diversas "palancas" financieras en los últimos años, desde la venta de acciones hasta la subasta de palcos VIP. La urgencia actual resalta la precariedad económica del club, que debe resolver el problema antes de que se cierre el mercado de fichajes para evitar un duro golpe deportivo.

