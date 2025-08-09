Los vendajes del FC Barcelona: sepa qué pasó con Yamal, Lewandowski y Flick

Suscríbete a nuestros canales

La polémica de los vendajes en las manos que usaban varios jugadores del FC Barcelona durante la Champions League ha tenido un desenlace. Lo que comenzó como un misterio que generó todo tipo de teorías, culminó con la UEFA imponiendo sanciones a dos de sus protagonistas, Robert Lewandowski y Lamine Yamal, así como a su técnico Hansi Flick.

El origen de la polémica



Todo empezó cuando jugadores como Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski fueron vistos usando vendajes inusuales en las manos, sin que el club emitiera un parte médico para justificarlos. Esta falta de explicación oficial desató una ola de especulaciones en redes sociales y medios.

Las teorías fueron desde una simple superstición o cábala, una práctica habitual en el fútbol, hasta la posibilidad de lesiones menores que no requerían un anuncio oficial. Sin embargo, en redes, también circuló una teoría conspirativa que sugería un posible dopaje, aunque esta fue rápidamente desestimada por expertos en medicina deportiva.

La sanción de la UEFA



El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) anunció las decisiones tomadas tras el encuentro de Champions ante el Inter de Milán. La polémica de las vendas, que se generó en torno al partido, se relaciona con el motivo de la sanción a los jugadores.

Tanto Robert Lewandowski como Lamine Yamal fueron multados con 5.000 euros cada uno por "incumplimiento de las instrucciones del Oficial de Control de Dopaje" y por "no presentarse inmediatamente en el Puesto de Control de Dopaje".

Adicionalmente, el técnico Hansi Flick y su ayudante, Marcus Sorg, fueron sancionados con un partido en la siguiente edición de la Champions y una multa de 20.000 euros por su "conducta antideportiva" durante el mismo encuentro.

