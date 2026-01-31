CNN: Jefa de misión de EEUU para Venezuela llegaría a Caracas este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

La nueva jefa de misión de Estados Unidos para Venezuela, Laura F. Dogu, tiene previsto aterrizar en la capital venezolana este sábado 31 de enero de 2026.

Su llegada, confirmada por fuentes diplomáticas y corresponsales internacionales como Stefano Pozzebon de CNN, ocurre en un contexto de vertiginosos cambios políticos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la instauración del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

¿Quién es Laura F. Dogu?

El perfil de Dogu combina experiencia de alto nivel en seguridad y una larga trayectoria en América Latina:

Ha sido Embajadora de EE. UU. en Honduras (2022-2025) y Nicaragua (2015-2018).

Se desempeña como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Dan Caine (quien comandó la operación de captura de Maduro).

Ha ocupado cargos estratégicos en México, El Salvador, Turquía y Egipto.

Como encargada de negocios de la Oficina Externa para Venezuela (anteriormente con sede en Bogotá), su tarea inmediata es evaluar las condiciones para la reapertura física de la Embajada en Valle Arriba, Caracas.

Con la llegada de Dogu, el siguiente gran anuncio podría ser la fecha oficial de reapertura de la Embajada y el intercambio formal de credenciales con la presidencia interina. Asimismo, se espera que Dogu juegue un papel mediador en la inclusión de figuras de la oposición, como María Corina Machado, en el futuro electoral del país.

Laura Dogu habla español fluido, además de turco y árabe, habilidades que le han permitido navegar escenarios de alta complejidad geopolítica antes de recibir el encargo de estabilizar la relación con Caracas.

