Informan la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos, informó a través de su Embajada la liberación de todos los ciudadanos de su país detenidos en Venezuela.

"Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos "de los que se tenía conocimiento" detenidos en Venezuela", reza el post difundido en redes sociales.

Piden a las personas que si tienen conocimiento de algún otro ciudadano estadounidense detenido debe comunicarse con la Embajada de Estados Unidos.

El anuncio se realizó, poco después de que el gobierno venezolano anunciará una Ley de Amnistía General.

Cabe destacar que, el gobierno del presidente Donald Trump, ha confirmado conversaciones con el gobierno de Venezuela, para alcanzar acuerdos en todos los ámbitos. El más reciente de ellos, el de la comercialización y producción de hidrocarburos, tras años de bloqueo a la industria nacional.

Ley de Amnistía General

Este viernes, la presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una Ley de Amnistía que cubra el período desde 1999 hasta la actualidad.

Durante la apertura del año judicial en Venezuela, la presidenta Encargada destacó que la medida debe servir para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política "desde la violencia, desde el extremismo". Acotó que espera que también sirva para "reencauzar la justicia en Venezuela y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas"