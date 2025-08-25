Asesinato de venezolano deja al descubierto una red criminal: se negó a vender drogas

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano fue asesinado a tiros en una plaza del dentro de la ciudad de Lima. El violento crimen dejó al descubierto una red e venta de drogas que operaba en esa zona.

El crimen registró el pasado 15 de agosto, en la plaza San Martín. El hombre fue atacado por varios delincuentes frente a su pareja embarazada y su hija menor.

Testigos del hecho señalaron que el extranjero fue atacado por una turba, a pocos metros del monumento central de la explanada.

Muerte del venezolano deja al decubierto varios delitos

Las investigaciones revelaron que, el móvil de este violento homicidio, cometido bajo la modalidad de “manada”, sería que el extranjero recientemente se había negado a integrar una banda criminal para comercializar drogas.

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado a bandas criminales presuntamente integradas por extranjeros en esa zona de la ciudad.

De acuerdo con la publicación de Panamericana, tras este crimen, quedó al descubierto el mundo del crimen que opera en la Plaza San Martín, donde la comercialización de drogas y la prostitución toman se han apoderado del icónico parque del Centro de Lima.

Los hechos

Los primeros reportes de este violento homicidio indicaron que los asesinos llegaron al sitio a bordo de una bicicleta; mientras que otro cómplice llegó a pie para no levantar ninguna sospecha por parte del venezolano.

Sigilosamente, se acercaron al hombre y su familia, para luego agredirlo salvajemente.

En un primer momento, fuero tres sujetos quienes lo golpearon. Luego, en pocos segundos, llegaron alrededor de 15 personas para atacarlo en grupo.

Los agresores lo acorralaron y, en medio de la discusión, lo apuñalaron y le dispararon cinco veces veces.

La pareja del extranjero contó que sabe quiénes son los asesinos. Además, aseguró que los homicidas se ensañaron con el venezolano, debido a que este se negó a vender drogas para ellos.

La víctima fue trasladada hasta un hospital cercano, donde perdió la vida tras su ingreso.

