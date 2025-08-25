Fatal tiroteo en partido de baloncesto deja varias víctimas: un hombre lucha por su vida

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre murió y otras cuatro resultaron heridas tras un tiroteo que se registró durante un partido de baloncesto, en un parque público de Nueva York.

Una de las víctimas lucha por su vida en un hospital, mientras que otras tres se recupera, tras el tiroteo masivo que se registró este sábado en la noche, en El Bronx.

Hombre se aferra a la vida tras el tiroteo

Los funcionarios atendieron una llamada sobre múltiples disparos cerca de las 7:27 de la noche cerca del Parque Haffen. Posteriormente, se conoció que un hombre de 32 años recibió un impacto mortal de bala en el pecho.

Otro hombre, de 31 años, fue baleado en la espalda, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los paramédicos llevaron a los dos heridos al Centro Médico Jacobi, donde el hombre de 32 años murió por causa de sus heridas. El otro hombre internado se encuentra en estado crítico.

Asimismo, una menor de 17 años recibió un disparo en la cara y una mujer de 29 años recibió una herida de bala en la espalda. Las dos fueron trasladadas al Centro Médico Jacobi por medios privados.

Otra víctima, un hombre de 42 años, sufrió una herida por raspadura en el brazo derecho y estaba estable tras su ingreso al Centro Médico Montefiore.

Cuatro personas quedaron bajo arrestado por su vinculación con el tiroteo, de acuerdo con la policía local. Además, los funcionarios recuperaron varias armas de fuego en la escena.

Otra balacera deja a un joven herido de gravedad

Pocas horas antes del tiroteo masivo, a casi dos millas de distancia, un joven de 24 años fue baleado. La víctima recibió varios disparos de bala en el pecho, frente a la estación de metro de Gun Hill Road, cerca de las 5:27 de la tarde.

Los paramédicos llevaron a la víctima al Centro Médico Jacobi, en estado crítico.

