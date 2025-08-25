Revelan detalles sobre intoxicación masiva en comedor comunitario: esta es la cifra de afectados

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, comisario José Primera, reveló nuevos detalles sobre la intoxicación masiva que se registró en un comedor comunitario de la entidad, incidente que causó la muerte de un menor de edad.

Al menos 129 personas resultaron afectadas en el sector Suramérica, al oeste del estado Zulia, tras ingerir alimentos en el establecimiento, dirigido por una iglesia local.

Investigan causas de la intoxicación

Primera reiteró que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realiza una investigación exhaustiva, publicó El Regional del Zulia.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta de la intoxicación.

Asimismo, los organismos de seguridad desplegaron un operativo de saneamiento para brindar atención médica y garantizar la seguridad de los afectados.

De acuerdo con la información aportada por Primera, en primera instancia se conoció que cerca de 108 personas fueron trasladadas en ambulancias a diferentes centros hospitalarios, entre estos, el Hospital Universitario, el Hospital General del Sur y el Noriega Trigo.

Actualizan cifra de afectados

La cifra de afectados ascendió a 129 personas. Entre los pacientes hay dos niños que están en observación. Asimismo, el funcionario precisó que no hay reportes de pacientes en estado crítico.

Primera destacó la actuación rápida de los organismos de seguridad, la cual permitió dar de alta a la mayoría de los afectados.

Los cuerpos de seguridad continúan con la atención y apoyo psicológico para los afectados.

