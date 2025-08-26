Reportan arrollamiento de adulto mayor en esta zona de Caracas: conductor de transporte público sería el responsable

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este lunes, una unidad de transporte público atropelló a una mujer de la tercera edad en la parroquia Santa Teresa, municipio Libertador de Caracas.

La información la dio a conocer el comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, en su cuenta de Instagram.

“Resultó con múltiples lesiones traumáticas, efectivos del CBC le brindan la debida atención prehospitalaria, para su posterior traslado al centro asistencial más cercano en unidad ambulancia de esta institución”, indicó.

Otro hecho en la vía pública

En horas del mediodía de este 25 de agosto se reportó un incidente en el municipio Baruta que cobró la vida de una mujer de 47 años y un niño de 12, tras el desprendimiento de un tendido eléctrico de alta tensión.

La dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta confirmó a través de sus redes sociales los hechos.