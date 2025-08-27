Imágenes del accidente: conductor de autobús se estrella para evitar una tragedia en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Una unidad de transporte público se estrelló contra un muro de tierra en la avenida Fuerzas Armadas, en Caracas.

De acuerdo con diversos medios locales, el autobús de pasajeros perdió los frenos, lo que llevó al conductor a realizar esa acción para poder detenerse y evitar una tragedia.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) atendió la situación. Es importante mencionar que por este incidente no se registraron lesionados.

Incendio de autobús

La víctima fatal quedó identificada como Diosmary Rojas, de acuerdo con el informe de Yaracuy al Día.