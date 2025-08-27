Tránsito

Imágenes del accidente: conductor de autobús se estrella para evitar una tragedia en Caracas

El domingo murió una joven al saltar desde una de estas unidades estando en marcha

Por Genesis Carrillo
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 11:04 pm

Una unidad de transporte público se estrelló contra un muro de tierra en la avenida Fuerzas Armadas, en Caracas. 

De acuerdo con diversos medios locales, el autobús de pasajeros perdió los frenos, lo que llevó al conductor a realizar esa acción para poder detenerse y evitar una tragedia. 

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) atendió la situación. Es importante mencionar que por este incidente no se registraron lesionados.

 

Incendio de autobús

Una

">joven de 24 años murió tras, presuntamente, saltar desde un autobús en marcha el cual comenzó a incendiarse en medio del viaje que realizaba.

La víctima fatal quedó identificada como Diosmary Rojas, de acuerdo con el informe de Yaracuy al Día.

Visite nuestra sección

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Florida
Miami
belleza
Estados Unidos
Martes 26 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América