Aumento de salario mínimo en California: estos trabajadores se beneficiarán con el incremento

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado recientemente un paquete de leyes que impacta directamente en la compensación de diversos trabajadores del estado.

Si bien vetó un proyecto de ley para el aumento general de sueldos de los bomberos estatales de Cal Fire (Proyecto de Ley de la Asamblea 247, AB 247), citando “presiones de costos significativas”, de acuerdo con una carta del gobernador citada por Fox News, sí promulgó una medida histórica en favor de los bomberos encarcelados.

Compensación histórica para bomberos encarcelados de California

La nueva legislación aprobada por Newsom marca un hito al garantizar, por primera vez, un aumento salarial significativo para las personas encarceladas que forman parte de los equipos de extinción de incendios, destaca El Cronista.

Estos valientes trabajadores, que arriesgan su vida en la primera línea de los incendios forestales, uno de los desastres naturales más costosos de California, ahora recibirán $7.25 por hora durante las operaciones de campo.

Este monto supera con creces los salarios anteriores, que oscilaban entre $5.80 y $10.24, o los $16.50 por hora en períodos de inactividad, según el Departamento Correccional y de Rehabilitación de California (CDCR).

Este reconocimiento legal no solo valida la dignidad de su trabajo esencial, reseña a Nación, sino que también promueve la reinserción laboral de estos ciudadanos tras su liberación, como comentó el asambleísta Isaac Bryan a CalMatters.

Celebridades como el músico John Legend y Kim Kardashian han expresado su apoyo a esta causa, subrayando la necesidad de salarios justos para estos "héroes".

El salario mínimo general de California sigue en aumento

Aparte de la medida específica para los bomberos reclusos, la legislación estatal asegura que el salario mínimo general de California continúe su ascenso anual obligatorio basado en el Índice de Precios al Consumidor (CPI).

El Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR) ha confirmado que la tarifa estatal, que actualmente es de $16.00 por hora (a partir de 2024), aumentará a $16.50 por hora a partir del 1 de enero de 2025.

Es crucial recordar que muchas ciudades y condados del estado, como Los Ángeles o San Francisco, mantienen ordenanzas locales que establecen sueldos base aún más altos que el mínimo estatal.

Además, sectores específicos también experimentan incrementos notables; por ejemplo, el salario mínimo para la mayoría de los empleados de restaurantes de comida rápida subió a $20 por hora a partir del 1 de abril de 2024, de acuerdo con Legal Aid at Work.

Este panorama legal en evolución exige que tanto empleadores como trabajadores permanezcan vigilantes ante las actualizaciones salariales a nivel estatal y local para asegurar el cumplimiento legal y la compensación justa.

