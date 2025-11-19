Tecnología inesperada impulsa una ola de robos de autos en Anaheim: ¿Está tu vehículo en riesgo?

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del Departamento de Policía de Anaheim alertaron esta semana sobre sofisticados métodos que los ladrones están empleando para robar vehículos nuevos y de alta gama directamente de las entradas de las casas.

Los investigadores explicaron que los delincuentes ahora combinan tabletas, antenas especiales y dispositivos diseñados originalmente para cerrajeros para acceder a los autos y reprogramarlos en cuestión de minutos.

Un reciente caso en Anaheim Hills, captado por una cámara de vigilancia, mostró cómo un grupo logró llevarse una camioneta sin generar apenas ruido y sin despertar sospechas.

Herramientas de cerrajería, antenas y acceso al sistema interno del vehículo

Según la detective Heather Scaglione, las grabaciones revelaron paso a paso cómo operan los ladrones. El delincuente principal primero verificó que las puertas estuvieran cerradas; después, se dirigió a la ventana trasera y utilizó un rompevidrios para fracturarla.

A pesar del golpe, el polarizado mantuvo el cristal casi intacto, lo que le permitió retirarlo y entrar al vehículo sin que los fragmentos cayeran al suelo.

Una vez dentro, un cómplice le entregó una herramienta utilizada por cerrajeros profesionales, diseñada para conectarse al sistema informático del vehículo.

Ese dispositivo permite reprogramar la computadora interna, activar los sistemas de arranque y encender el motor como si se tratara de un llavero legítimo. En segundos, la camioneta quedó lista para ser conducida fuera del lugar.

El sargento Matt Sutter explicó otro método cada vez más frecuente: el uso de antenas que interceptan la señal de los llaveros con entrada sin llave.

Los ladrones levantan la señal desde el interior de la vivienda y la envían a un cómplice que espera junto al auto. Con esa réplica digital, abren las puertas, presionan el botón de encendido y se marchan.

Medidas para proteger vehículos con llaveros inteligentes

Ambos oficiales recomendaron varias acciones para reducir el riesgo. Una de ellas es desactivar la función de acceso remoto del llavero para evitar que el auto se desbloquee automáticamente al acercarse.

También aconsejaron guardar las llaves lejos de la entrada principal, preferiblemente en un área más alejada para impedir que las antenas capten fácilmente la señal.

Otra alternativa es colocar los llaveros dentro de una bolsa de Faraday, la cual bloquea señales electromagnéticas. Scaglione señaló que pueden comprarse en línea o incluso fabricarse de forma casera con papel de aluminio.

Hasta el momento no se han realizado arrestos relacionados con estos casos y las autoridades desconocen si los incidentes están conectados. Cualquier persona con información puede comunicarse con la Policía de Anaheim al 714-765-1900.

