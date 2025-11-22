Reportan cierre total de la Panamericana: derrumbe incomunica estas zonas del país

Suscríbete a nuestros canales

Un incidente de gran magnitud impacta la conectividad en el occidente del país, debido a un colapso estructural de una alcantarilla, las autoridades se vieron obligadas a decretar el cierre total e indefinido de la Troncal 001 (Vía Panamericana) a la altura del estado Mérida, dejando incomunicadas a varias zonas y generando un fuerte impacto en el tránsito regional.

La Vía Panamericana es una arteria vital que conecta el estado Mérida con el resto de la región andina, incluyendo los estados Táchira y Trujillo. El colapso que ocurrió debido a que la estructura cedió al socavamiento provocado por una quebrada que atraviesa la zona, ha comprometido un segmento crucial de la calzada, haciendo imposible el paso seguro de vehículos en ambos sentidos.

Las autoridades hacen un llamado urgente a los conductores y transportistas a tomar precauciones extremas y a evitar acercarse a la zona de riesgo. Este bloqueo afecta directamente el transporte de insumos, alimentos, y la movilidad de pasajeros en la región andina.

La duración de la afectación es aún incierta, se espera que los equipos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en coordinación con Protección Civil Mérida, inicien las labores de evaluación y reparación a la brevedad posible.

