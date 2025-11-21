Todo listo para la Feria del Libro del Oeste de Caracas en la UCAB: habrán 70 actividades gratuitas

Suscríbete a nuestros canales

Del 24 al 29 de noviembre tendrá lugar la décima edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC UCAB 2025, encuentro que, bajo el lema “10 años reescribiendo el presente”, ofrecerá más de 70 actividades gratuitas y para todo público que girarán, principalmente, en torno a la literatura, pero también abarcan música, arte, cine, teatro y discusiones académicas.

Según informaron Marcelino Bisbal y Jonathan López, coordinadores del comité organizador, unos 40 expositores, entre editoriales y libreros, presentarán sus novedades y ofertas en los stands dispuestos en distintos espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, en Montalbán.

Además, durante el evento se rendirá tributo a la Fundación para la Cultura Urbana, institución que, desde el inicio, ha acompañado en la realización de la FLOC y que arriba a sus 25 años. La Fundación tendrá una programación especial con presentaciones de distinta índole.

La inauguración de la FLOC contará con palabras de la poetisa, editora y escritora venezolana Jacqueline Goldberg (Maracaibo, 1966), pregonera de esta edición.

Conmemorando el Día de Andrés Bello, las autoridades académicas otorgarán la Orden UCAB, máxima distinción de la casa de estudios, a la psicóloga y escritora Ana Teresa Torres (Caracas, 1945) y al ingeniero industrial Lorenzo Mendoza (Caracas, 1965), presidente de Empresas Polar, por sus contribuciones a la literatura, la cultura y el desarrollo del país.

¿Quienes serán los invitados de la Feria del Libro en la UCAB?

Marcelino Bisbal adelantó que la embajada de España convocó a Nicolás Melini (Santa Cruz de La Palma, 1969) para que asista como invitado internacional a la FLOC. Melini es cuentista, novelista, poeta y ensayista, además de guionista y cineasta. Actualmente dirige el Festival Hispanoamericano de Escritores que se celebra en su isla natal.

De forma remota, la FLOC también contará con el español Juan Cruz Ruiz (Tenerife, 1948) periodista y uno de los fundadores del diario El País. El comunicador participará, el lunes 24, en la sesión inaugural del II Congreso Internacional de Investigación de la UCAB con una conferencia titulada “Nuevos lenguajes y retos en el periodismo frente a internet”.

Para conocer más detalles de la FLOC UCAB 2025, los interesados pueden seguir la cuenta @abediciones.ucab en Instagram.

