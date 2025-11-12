Encuesta UCAB señala el tipo de entretenimiento que consume el venezolano: va ganando lo digital

Suscríbete a nuestros canales

El entretenimiento en la Venezuela de 2025 está marcado por el desplazamiento del cine, teatro, la lectura de libros y la asistencia a conciertos o museos por las pantallas de dispositivos móviles y la televisión.

Principalmente por razones económicas, pero también por falta de tiempo y desinterés, el venezolano apunta hacia el streaming (o la conexión a sistemas en línea de distribución de contenido) como forma principal para distraerse de las vicisitudes de la cotidianidad.

Así lo demostró la Encuesta Nacional de Consumo Cultural 2025, investigación levantada, en julio de este año, por el Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación (IDICI) de la UCAB, a través de su Observatorio Nacional de Comunicación y Cultura.

El sondeo se realizó con apoyo técnico de la firma Delphos.

En televisión y streaming:

La televisión sigue siendo el medio predilecto para entretenerse e informarse (vista por 71.8%), principalmente a través de cable (56.6%).

Los géneros más buscados son acción/aventura (42.9%), seguidos por los informativos.

Más de la mitad (56.8%) usa plataformas de streaming casi a diario, siendo los dispositivos más comunes el televisor inteligente y el celular. Netflix y la plataforma ilegal MagisTV son las más usadas.

En radio y audio:

La radio se mantiene vigente, con más de la mitad de la población (55%) escuchándola diariamente, mayoritariamente por señal abierta FM.

La música es el contenido principal.

La penetración de podcasts es aún modesta (36.8%), siendo los jóvenes y el segmento socioeconómico A/B/C sus principales consumidores.

En redes sociales:

WhatsApp es la red social más usada diariamente (9 de cada 10 venezolanos), seguida por TikTok, Facebook y YouTube.

El uso principal de las redes es para comunicarse/interactuar (62.8%) y compartir contenido.

Cultura presencial:

Actividades como ir al cine (solo 22.9%), al teatro (7.9%) o a conciertos (16.5%) son minoritarias.

Lectura:

El consumo de noticias es alto (69.6%), principalmente a través de redes sociales y páginas web en el teléfono celular; solo un 4.8% lee prensa impresa.

La lectura de libros no es un hábito generalizado; menos de la mitad (45.9%) leyó un título en el año. Quienes no lo hacen alegan falta de gusto/aburrimiento. El formato impreso sigue siendo el preferido.

El director del IDICI, Gustavo Hernández, destacó que este estudio es un valioso insumo para la industria cultural del país y complementa otras encuestas de la UCAB, ayudando a entender el consumo cultural fragmentado del venezolano del siglo XXI.

