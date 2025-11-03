Digitel y Ucab refuerzan su compromiso con la educación superior venezolana

Suscríbete a nuestros canales

Digitel reafirma su compromiso con la educación superior al fortalecer su alianza estratégica con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y su programa de becas, que tiene como objetivo impulsar la carrera profesional de estudiantes de escasos recursos económicos.

La operadora, colaborando con la Fundación Andrés Bello desde 2022, ha anunciado la incorporación de 11 nuevas becas para el período académico 2025-2026. Con esta expansión, la alianza habrá beneficiado a un total de 67 estudiantes desde su inicio. Estas becas se asignan a través de un riguroso proceso institucional, priorizando la situación socioeconómica de los aspirantes.

Más Allá de las Becas: Una Relación Histórica

La relación entre Digitel y la Ucab se extiende más allá de las becas e incluye un histórico desarrollo de infraestructura, conectividad y proyectos sociales. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran:

El emblemático Edificio Cincuentenario .

El Aula de Reciclaje .

Múltiples obras en sus sedes de Caracas y Guayana.

Este compromiso integral ha sido reconocido por la universidad, al incluir a Digitel en su Muro de Honor, un espacio dedicado a las instituciones que han contribuido significativamente a la modernización y consolidación del campus.

Palabras de Liderazgo

Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, compartió su visión sobre la importancia de esta inversión social:

"La educación es una de las señales más claras de que un país avanza. Cada joven que accede a una oportunidad académica representa una pista de todo lo bueno que puede venir. En Digitel creemos que nuestro propósito va más allá de la conectividad: se trata de conectar a las personas con posibilidades reales de crecimiento. Apostar por la educación es apostar por el futuro, y seguiremos trabajando para que más jóvenes tengan la oportunidad de transformar su vida."

Con esta nueva fase, Digitel reafirma su propósito de generar valor social, impulsar la equidad en el acceso a oportunidades y acompañar a la juventud venezolana en su camino hacia un futuro con más posibilidades.

