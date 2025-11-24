Celebrarán parrandón en el Seminario San Pedro Apóstol: preparan rifa, juego de bingo y más

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad eclesiástica de La Guaira y sus alrededores podrá asistir al Parrandón Navideño del Seminario San Pedro Apóstol el próximo 6 de diciembre.

El evento, que iniciará a partir del mediodía y se extenderá durante toda la tarde, busca fortalecer la comunión, la solidaridad y la sensibilidad hacia el seminario y los seminaristas.

"Con tu colaboración, nos ayudas directamente en la formación de los futuros sacerdotes", se lee en la publicación del seminario en su cuenta de Instagram.

¿Qué actividades preparan para el Parrandón Navideño?

Los asistentes podrán disfrutar de una serie de actividades como bingo bailable con varias sorpresas, tocarán gaitas, aguinaldos y otros tipos de música alusivos a la época navideña.

También habrá venta de comida como hallacas, bebidas y dulces.

¿Cuándo será la rifa de Navidad?

El sorteo de la Rifa Especial de Premios será a partir de las 2 de la tarde. El primer lugar se llevará un freezer, mientras que el segundo obtendrá un combo hallaquero.

El costo del ticket para la rifa es de 5 dólares.

El monseñor Pablo Modesto, obispo de la Diócesis de La Guaira, expresó en un video en Instagram en el cual indica que la iniciativa del Parrandón Navideño es apoyar esta "porción de nuestra vida" que son el seminario y sus futuros sacerdotes.

