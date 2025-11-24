Arranca la Feria del Libro del Oeste en la UCAB: hay textos de todos los géneros desde los 10 dólares

Suscríbete a nuestros canales

La novena edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas (FLOC) comenzó este 24 de noviembre en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Hasta el sábado 29 de noviembre, los amantes de la lectura y la comunidad ucabista tendrán acceso a un amplio catálogo de textos de todo tipo por diferentes precios.

La entrada es totalmente libre. El horario va desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

¿Qué se puede encontrar en la Feria del Libro en la UCAB?

A parte de los textos que se encuentran en todos los stands, los aficionados a la lectura encontrarán una selección de artículos y accesorios temáticos.

Esto incluye desde marcalibros y tazas hasta prendas de vestir y otros complementos como agendas, pulseras, bolsos, entre otros, todos con motivos literarios.

Cabe destacar que los costos están sujetos al género, el formato y la demanda del título. Los visitantes tienen la opción de adquirir ejemplares completamente nuevos o usados en óptimas condiciones.

Uno de los expositores es Libronimia, una librería digital que ofrece libros juveniles, de romance y novela.

Los precios de los libros oscilan aproximadamente entre 25 y 30. El costo sube si se buscan ediciones especiales. Se conoció que uno de los libros más buscado es el nuevo de Dan Brown llamado El Último Secreto.

Entre los títulos que más se pueden ver en la Feria del Libro del Oeste se encuentran sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Crepúsculo, entre otros de los textos más famosos de los últimos años.

Libros sorpresas

Dos stands cuentan con una dinámica diferente, como los libros sorpresas. Allí el lector se lleva un texto sin saber cuál es y solo tiene una pequeña descripción.

En Mi Libro Favorito se pueden conseguir libros para toda la familia, incluyendo géneros como terror, crecimiento personal y romance.

Además, cuentan con la actividad de cita a ciegas con un libro, donde el lector se lleva a casa un libro desconocido.

Algunas de las descripciones dicen "autoayuda y psicología", otro está descrito como el "autobiografía, best seller más leído de la historia", entre otros.

Todos son nuevos y los precios rondan entre los 10 y 12 dólares.

Asimismo también hay espacios para la cultura geek con Arkham Books, que tiene comics de todos los superheroes por distintos precios. Las ediciones más famosas cuestan hasta 15 dólares.

¿Cómo pagar?

Los expositores en la Feria del Libro del Oeste cuentan con varios métodos de pago, desde punto de venta hasta pago móvil. Algunos cuentan con ofertas por pagos en efectivo.

A parte de libros también hay stands con juegos de cartas, legos, llaveros, stickers, entre otros accesorios.

Los amantes de las obras literarias tendrán hasta el sábado 29 de noviembre para encontrar su libro favorito o descubrir lo que será su próxima lectura.

