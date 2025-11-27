Caída de arbol paraliza el tráfico en este municipio de Caracas: reportan vehículos destruidos tras el colapso

Suscríbete a nuestros canales

Una emergencia se registró en la mañana de hoy, 27 de noviembre de 2025, en la parroquia El Valle de Caracas, cuando un árbol de gran tamaño se desplomó sobre la vía.

A través de cuenta de Instagram, el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que la caída tuvo lugar en una arteria principal del Municipio Libertador.

Como consecuencia, múltiples vehículos resultados golpeados y con severos daños tras el colapso.

Tres vehículos con daños tras el desplome

El hecho ocurrió a las 6:39 de la mañana en la Avenida Intercomunal, calle 14, de la parroquia El Valle. Un árbol de unos 5 metros de alto se cayó completamente desde su base, impactando a tres carros que se encontraban en el lugar.

La caída del árbol no solo causó daños materiales a los vehículos, sino que también bloqueó el paso peatonal y vial en el punto.

Los Bomberos de Caracas llegaron al lugar y solicitaron apoyo a la Corporación de Servicios para realizar los trabajos de corte y remoción del árbol y así liberar la avenida.

Otras caídas de árboles en la semana

Este no es el único incidente reciente de caída de árboles en Caracas. Apenas el 24 de noviembre se reportó un caso en el Municipio Sucre.

En la Urbanización Miranda de Petare, un árbol mucho más grande, de unos 15 metros, se cayó sobre un vehículo.

Ese accidente tuvo consecuencias más graves, ya que dejó a una persona herida con un fuerte golpe en la cara.

Los bomberos rescataron a la persona y la trasladaron al hospital Dr. Domingo Luciani para recibir atención médica especializada.

