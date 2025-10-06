Transportistas en paro tras asesinato de chofer venezolano: extorsionadores le dispararon en plena vía

Suscríbete a nuestros canales

Un conductor venezolano de transporte público fue asesinado a tiros cuando conducía una unidad de la empresa Lipetsa.

El hecho ocurrió durante la noche de este sábado, 4 de octubre, cerca al hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, en Lima, Perú.

La víctima quedó identificada como Daniel José Cedeño Alfonso. En el momento de su muerte, el venezolano conducía el vehículo con pasajeros a bordo, cuando fue interceptado por delincuentes quienes llegaron a bordo de una motocicleta.

Uno de los ocupantes de la moto disparó contra el chofer, sin importar que se encontraban en medio de una vía concurrida.

Un testigo señaló que la policía demoró al menos 20 minutos en llegar al lugar para llevar al c hofer hasta un hospital.

Cuando lograron atender al venezolano y trasladarlo hasta el centro asistencial, se confirmó que ya se encontraba sin vida.

El venezolano no había recibido amenazas

De acuerdo con los conductores, la empresa de transportes no había recibido amenazas previas.

La unidad de transporte atacada fue trasladada hasta la comisaría de San Juan de Miraflores, donde llegaron sus compañeros. El conductor dejó huérfano a un menor de dos años.

Se pudo conocer que los presuntos sicarios habrían actuado como parte de una extorsión.

La empresa de transportes Lipetsa, conocida como "Los Triángulos", paralizó sus actividades tras el asesinato del conductor venezolano.

El sector transporte se mantienen en alerta por los constantes ataques de criminales, principalmente extorsionadores.

Sin embargo, sus compañeros negaron que Cedeño haya sido una víctima directa de estos delincuentes.

“No, no somos amenazados. no nos han dicho nada, pero era modalidad que dice la comisaría es que primero te matan y luego mandan el mensaje ya matamos a uno y nuevamente va a ir a otro más esa es la situación ahorita por eso que no hemos laborado el día mañana tampoco hasta que se aclare todo”, indicó uno de los conductores a Panamericana.

Transportistas en paro

Tras el lamentable crimen, el presidente de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, anunció que el gremio acatará un nuevo paro este lunes, en Lima y Callao.

En un mensaje dirigido a las principales autoridades del país, Ojeda expresó sus condolencias de parte las empresas de transporte urbano en Lima y Callao, y anunció que si continúan las muertes de choferes o cobradores, seguirán acatando nuevos paros.

"Solo esta posición la están tomando los empresarios y conductores del transporte público urbano en Lima y Callao y esto se comunicó a Panamericana que si el día lunes vuelve a fallecer un conductor o cobrador, puede ser replicada el martes y así sucesivamente", dijo.

"Nosotros hemos dicho, que si en esta semana, tomamos la temperatura y esta situación se agudiza o hay un evento parecido, apagamos motores, no solamente en la zona de San Juan de Lurigancho, sino en todo Lima. No estamos de acuerdo con las marchas y esperamos que la población entienda que si apagamos de motores, no solamente es una posición empresarial, es una posición ciudadana", manifestó.

