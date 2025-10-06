Reconocido influencer y alpinista muere durante transmisión en vivo: bajaba de un acantilado

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido alpinista e “influencer” estadounidense Balin Miller, de 23 años de edad, murió tras caer desde la popular pared de granito conocida como “El Capitán”, en el Parque Nacional Yosemite, en California.

El accidente ocurrió mientras Miller transmitía su descenso dese la roca a través de TikTok, en una cesión observada por miles de seguidores.

De acuerdo con la investigación preliminar del suceso, Miller había completado el ascenso por la ruta “Sea of Dreams”, de 730 metros de altura, pero cayó cuando intentaba recuperar su equipo, el cual quedó atascado durante el descenso.

Su hermano, Dylan, confirmó que el joven “llegó al límite de la cuerda y perdió el equilibrio”.

La noticia fue confirmada por su madre, Jeanine Girard-Moorman, quien escribió en redes “Mi corazón está hecho añicos. El mundo perdió un alma extraordinaria”, publicó El Tiempo.

Miller era reconocido por sus hazañas en distintas montañas

Miller era conocido por sus transmisiones en vivo y su estilo carismático, con el que inspiró a miles de seguidores bajo el apodo de “el chico de la carpa naranja”.

En junio, el joven alpinista había hecho historia al completar en solitario la ruta Slovak Direct, en el Monte McKinley (Denali), una de las más exigentes del mundo, en solo 56 horas.

Las autoridades de Yosemite confirmaron que la investigación continúa para determinar las causas exactas del siniestro.

Su familia lo recuerda por su audacia

Su hermano mayor, Dylan, explicó a la agencia AP que Balin había completado el ascenso, pero durante el descenso habría llegado al límite de la cuerda y cayó al intentar recuperar su equipo.

Dylan también lo recordó con emoción. “Él decía que se sentía más vivo cuando escalaba. Yo soy su hermano mayor, pero él era mi mentor”, lamentó.

Por otro lado, CNN reseñó que la madre, Girard-Moorman agregó que “Esto es inimaginable. Aún no conocemos todos los detalles. Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Nunca fue por dinero ni fama”.

