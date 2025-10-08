Atroz caso de abuso sexual en preescolar: Fiscalía ordena estas diligencias contra el responsable

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) ha activado una investigación para determinar y sancionar a los responsables de un caso de abuso sexual contra un niño de cinco (5) años dentro del Preescolar Rafael Zumeta, ubicado en el municipio Independencia del estado Yaracuy.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab (@tarekwilliamsaabh), informó a través de su cuenta oficial que el despacho ha designado a la Fiscalía 71 Nacional con competencia en delitos que atentan contra la integridad sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) para liderar las diligencias.

Investigación activa y diligencias forenses

El Ministerio Público ha desplegado un equipo especializado en el estado Yaracuy para asegurar la pronta identificación y aprehensión del culpable.

Hasta la presente fecha, la Fiscalía ha realizado y ordenado las siguientes diligencias de investigación para recabar pruebas fundamentales:

Examen médico legal físico y psicológico al niño víctima.

Experticia de Comparación de apéndice pilosos (cabellos y vellos).

Entrevistas a testigos y personal del centro educativo.

Otras Experticias Forenses destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

El Fiscal General reafirmó el compromiso del Ministerio Público de garantizar la protección integral de los NNA y de aplicar todo el peso de la ley contra quienes cometan crímenes que atenten contra su integridad, asegurando una sanción ejemplar.

En caso de abuso sexual a menores puede solicitar apoyo en estas instancias

Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) Entes municipales que dictan medidas de protección inmediatas para el menor y su entorno (alejar al agresor, refugio, etc.). Municipal (Buscar la sede en su municipio) Defensoría del Pueblo Vela por la garantía de los derechos humanos y puede interceder ante otras instituciones. Nacional (Delegaciones en los estados) Hospitales y Centros de Salud Es vital acudir a un centro de salud lo antes posible (preferiblemente antes de las 72 horas) para el manejo clínico de la emergencia y la recolección de evidencia médico-legal. Emergencia Médicas

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube