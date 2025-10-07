Fiscalía identifica al conductor que arrolló a una persona en Lara y huyó de la escena: ¿Qué sigue ahora?

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) del estado Lara identificó, a través de la Fiscalía 5, al sujeto que le causó la muerte a un ciudadano tras arrollarlo y fugarse de la escena.

La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo, precisando que se trata de Luis Cruz, quien iba a exceso de velocidad en el momento del crimen.

“Se tramita la correspondiente orden de aprehensión, contra el ciudadano Luis Cruz, por el delito de Homicidio Intencional a Título de Dolo Eventual y Omisión al Socorro, en virtud que dicho sujeto conduciendo a exceso de velocidad, arrolló a un ciudadano, ocasionándole la muerte de manera instantánea. Además, se dio a la fuga para evadir su responsabilidad en este lamentable hecho”, explicó.

¿Quién era la víctima?

De acuerdo con diversos medios locales, el fallecido en el hecho, ocurrido en la madrugada del pasado 4 de octubre, se llamaba Erick Castillo, quien tenía 60 años y era padre del entrenador deportivo Erick Castillo, fallecido hace 20 días también en otro hecho vial en Lara.

Según informes preliminares, el infortunado se desplazaba por la avenida intercomunal Cabudare-Barquisimeto, a bordo de un vehículo marca Daewoo, modelo Tacuma de color azul, pero se detuvo por un desperfecto mécanico que presentaba el vehículo.

Por lo que se bajó a revisarlo, de repente el chofer de una camioneta Toyota, modelo 4Runner, perdió el control y lo arrolló, matándolo en el acto, y se dio a la fuga.

El hecho, que ocurrió a las 2:05 de la madrugada, quedó captado en una cámara de seguridad de la zona.