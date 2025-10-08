Por robar a personas mayores en Caracas caen "Los Extranjeros": así se ganaban la confianza

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la División de Investigaciones de Robo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a dos ciudadanos presuntamente vinculados a la banda criminal conocida como "Los Extranjeros", dedicada al robo de personas de la tercera edad en Caracas.

La detención se produjo en la avenida Lecuna, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, luego de un extenso trabajo de campo e investigación policial.

Así actuaban para ganarse la confianza de personas mayores

El modus operandi de esta agrupación se basaba en la confianza y el engaño. según las averiguaciones, los miembros, de otras nacionalidades, abordaban a las víctimas—cuyas edades oscilan entre los 50 y 70 años—sin levantar sospechas. lograban generar una relación de confianza para luego someterlas bajo amenazas y conducirlas a sus propias residencias, donde concretaban los robos.

Los dos ciudadanos aprehendidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para las actuaciones legales correspondientes. el CICPC mantiene activa la búsqueda de al menos tres personas más presuntamente relacionadas con esta organización criminal.

¿Será 2025 el fin de las bandas criminales en Venezuela?

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha sido enfático en marcar el año 2025 como el límite para la existencia de los grupos delictivos en el país.

Sobre el Tren de Aragua. en específico, ha dicho: “Si existe algún tren, se va a descarrilar este 2025”-

"El 2025 así lo hemos planteado, y así va a hacer, cuando cerremos 2025 aquí no va a haber bandas en ningún lado," asegura Cabello...

