"Lo denunciamos ante la policía y no nos creyeron": hermana de Yesica Rivera revela cómo ocurrió el asesinato de la venezolana y su pareja

Familiares de la venezolana Yesica Rivera y su pareja, Carlos Chirino, solicitan apoyo para repatriar sus restos, tras el violento crimen que terminó con sus vidas en la localidad de Portal Drive, en Florida.

Tanto Rivera, de 40 años, como Chirino, también venezolano y de 37 años, fueron asesinados el pasado viernes. Autoridades de la ciudad de Tampa presentaron ante un juez al presunto homicida, este lunes.

El presunto agresor, quien está identificado como Louis Jules, de 59 años, quedó detenido ese mismo día, a menos de ocho horas después del crimen.

La hermana de la mujer fallecida, Benicar Rivera, informó a Tampa Hoy que la pareja había recibido amenazas previas por parte del acusado.

Asimismo, aseguró que eran blanco de persecución por parte de Jules. “Nos hacía maldades, como cuando me quitó las placas del carro y le explotó los cauchos de la camioneta a Carlos. Nos perseguía, era demasiado acosador”, manifestó Benicar.

Las autoridades pedían pruebas contra Jules

La mujer aseguró que el presunto homicida también intentó arremeter contra su hijo. “Intentó llevárselo con su bicicleta”, afirmó.

Tanto Benicar como Yesica, quienes convivían en la residencia de Jules, eran víctimas del constante acoso por parte del hombre; ante tal situación, decidieron alejarse de él, pero los ataques continuaron.

Preocupada, Benicar Rivera aseguró que el hombre pretendía terminar con su vida. “Tengo la certeza de que es así, porque, si no era a mi hermana, era a mí”, aseguró.

Por su parte, Glennis Arzoaldes, prima de Carlos Chirinos, detalló que la pareja había intentado arreglar la situación con Jules. Los venezolanos buscaban recolectar evidencias para que las autoridades intervinieran, pues ya habían interpuesto varias denuncias por el acoso, pero las autoridades solicitaban pruebas.

“Tuvo que ocurrir esto para que ellos (la policía) tomaran cartas en el asunto”, criticaron los parientes de las víctimas.

Policía revela que la venezolana había denunciado el acoso

Posteriormente, en medio de las investigaciones, las autoridades revelaron que el pasado 27 de septiembre, un pariente de la pareja contactó a la policía para reportar un posible acoso. El denunciante informó que se sospechaba de Jules y que su presunta agresión estaba relacionada con un vehículo.

Fue entonces cuando, según el informe, los oficiales ofrecieron información sobre cómo tramitar una orden de detención, pero no se encontraron pruebas de que se realizara tal documento.

“Yo hice el llamado y no me creyeron. Así, al igual que mi hermana, habrá muchas víctimas”, lamentó Benicar.

Jules está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con premeditación y un cargo de manipulación de evidencia física relacionada con un delito capital.

La próxima audiencia está programada para este jueves, a las 9:00 de la mañana. El acusado deberá permanecer en prisión sin derecho a fianza.

Jessica era madre de una hija de 20 años y un niño de 10. Los familiares de la víctima piden que caiga todo el peso de la ley para el responsable.

Reiteraron que no cuentan con los recursos para poder llevar los restos de Jessica de vuelta a Venezuela, por ello, solicitan el apoyo de la comunidad de Tampa.

