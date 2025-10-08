La aberrante agresión de un docente contra dos hermanos: ofreció dinero a sus víctimas para silenciarlas

Suscríbete a nuestros canales

Un docente de origen hispano enfrenta cargos por su presunta participación en aberrantes agresiones contra dos estudiantes, a quienes ofreció dinero para que mintieran sobre los abusos.

El profesor, identificado como Isaías Garza, fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno menor de edad.

Posteriormente, le ofreció dinero al joven para que mintiera sobre el abuso. Los hechos ocurrieron cuando Garza era profesor de una escuela pública en Bridgeton, Nueva Jersey.

El docente, de 57 años de edad, fue acusado de agredir sexualmente a la víctima, identificada únicamente como R.H.

El crimen sucedió en múltiples ocasiones entre 2004 y 2005, según los informes de la Fiscalía del condado Cumberland.

Ofració dinero y beneficios a sus víctimas para silenciarlas

De acuerdo con los reportes del caso, el docente quedó bajo arresto inicialmente en octubre de 2018; tras su captura fue acusado de agredir sexualmente a R.H. y a otro menor, identificado por las iniciales I.H., descrito por los medios locales como hermano de la víctima.

Las autoridades afirmaron que el abuso comenzó cuando sus dos víctimas eran menores de 13 años, publicó el medio Daily News.

Cuando comenzó el abuso, R.H. cursaba el sexto grado, en el programa ExCEL de las Escuelas Públicas de Bridgeton, un plan de aprendizaje altamente selectivo que enfatiza el rigor académico, el desarrollo del carácter y la participación comunitaria. Garza era director.

Durante el juicio, que comenzó el 19 de septiembre de este año, la fiscalía presentó pruebas de que Garza agredió sexualmente a R.H. en múltiples ocasiones y lo sobornó con dinero “y otros beneficios” para que mintiera a los detectives encargados de la investigación, sobre las acusaciones en 2018.

El maestro trabajó en esa escuela desde 1995 hasta su suspensión, y resultó despedido tras la publicación del caso.

Garza sostiene su inocencia ante las acusaciones en su contra.

El viernes, un jurado del condado Cumberland coincidió con la fiscalía y declaró al docente culpable de agresión sexual y manipulación de testigos o soborno.

Los cargos adicionales que involucraban a R.H. e I.H. fueron desestimados antes del veredicto del viernes, según informó la fiscalía.

La sentencia quedó programada para el 30 de enero de 2026. Enfrenta entre 5 y 10 años de prisión por cada cargo.

Alerta por abusos contra estudiantes en sus escuelas

La frecuencia con la que ocurren los casos de abuso sexual contra menores por parte de docentes en escuelas de Nueva York es tal, que padres y autoridades escolares han manifestado su preocupación.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), para combatir una creciente “epidemia” de explotación y abuso sexual infantil, indicó El Diario NY.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó en 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en las redes sociales.

Un hecho reciente fue el de una mujer, quien se desempeñaba como docente en una escuela para niños con necesidades especiales. La misma quedó sentenciada a prisión por su responsabilidad en el abuso sexual contra un alumno.

La educadora, quien responde al nombre de Sandy Carazas Pinez, de 36 años de edad, cumplirá una sentencia de 25 años. Además, tras cumplir con la sentencia, quedará sometida a cinco años de libertad supervisada.

El juez federal de distrito, John P. Cronan, ordenó la condena contra la maestra, acusada por incitar a un menor a participar en actividades sexuales ilegales, según el anuncio del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

De acuerdo con los informes judiciales, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, Carazas le hizo creer a su alumno de 16 años, estudiante de una escuela financiada por la ciudad de Yonkers para niños con necesidades especiales, que mantenían una relación romántica.

La docente le envió mensajes de texto al menor de edad, con quien también realizó videollamadas, además de concertar encuentros sexuales.

De esta manera, obligó al adolescente a transmitir en vivo actos de “conducta sexualmente explícita”, dijeron las autoridades locales.

“Sé que para mí no va a ser fácil, extrañaré tus besos, abrazos y todo”, escribió Carazas al joven, tras discutir si ella y el chico debían “terminar”, según textos revisados ​​por las fuerzas del orden, publicó The New York Post.

La fiscalía reveló que la maestra describió aquellos encuentros sexuales transmitidos en vivo como “regalos”.

Como parte de su “aventura” también ordenó al adolescente que obtuviera pases diarios de su escuela para salir del campus, con el fin de encontrarse con ella para escapar en su vehículo y mantener relaciones sexuales.

La mujer llevó al joven a distintos lugares de El Bronx, Yonkers y Staten Island, donde cometió los actos ilícitos.

Asimismo, le envió fotos y mensajes de texto sugerentes, y luego le indicó insistentemente que los borrara.

