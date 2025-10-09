Tiroteo durante concierto de la banda Agua Marina intensifica alerta por crímenes extorsivos: revelan balance de víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Un violento ataque por parte de presuntos extorsionadores puso fin a un concierto del grupo de cumbia Agua Marina. Cuatro integrantes de la banda resultaron heridos tras el tiroteo.

El hecho se registró durante la noche de este miércoles en el Círculo Militar de Chorrillos, en Perú.

La Policía Nacional informó a través de las redes sociales que, tras el atentado, activaron de manera inmediata el plan cerco con el fin de cerrar la zona para impedir la fuga de los criminales.

El general del organismo de seguridad, Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó a los medios de comunicación que dos sujetos llegaron hasta el sitio del concierto a bordo de una motocicleta.

Posteriormente, se dirigieron hasta la parte trasera del escenario desde donde accionaros sus armas de fuego. Según el funcionario, no se había previsto ninguna medida de seguridad ni evaluación de riesgos para la presentación de la banda.

Sin medidas de seguridad para el concierto de Agua Marina

Monroy confirmó que en el lugar se hallaron al menos 23 casquillos de bala y que el evento no contaba con garantías ni autorización para realizarse como espectáculo público, publicó RPP.

“Lo que sí le puedo manifestar en estos momentos es que, en el cruce de información, la Oficina Nacional del Gobierno Interior, que es la que otorga las garantías para estos eventos, no ha otorgado la resolución de garantías”, afirmó.

Entre los heridos se encuentran los hermanos Quiroga Querevalú, integrantes de la orquesta. Luis Quiroga, quien recibió tres impactos de bala, una de las balas lo alcanzó en el tórax, el músico permanece en estado delicado.

Los otros heridos son el baterista y el sonidista de la agrupación, ambos están fuera de riesgo vital de acuerdo con el informe de Monroy.

Algunos asistentes al concierto de Agua Marina grabaron el momento cuando se escucharon los disparos contra los miembros de la agrupación.

Temor por crímenes extorsivos

El tiroteo generó caos entre el público. Varias personas intentaron correr por los alrededores para ponerse a salvo.

Distintas agrupaciones de cumbia expresaron su solidaridad con el grupo Agua Marina tras lo sucedido.

El cantante de cumbias Dilbert Aguilar manifestó su pesar y llamó a las autoridades a intervenir en contra de los crímenes extorsivos en todo el país. “El Gobierno tiene todo en sus manos, pero no hace nada”.

Afirmó que las extorsiones y amenazas son parte de una realidad que los deja “desprotegidos y con miedo”.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube