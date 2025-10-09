Madre y cinco niños se salvaron: aquí todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Una madre y sus cinco hijos se salvaron luego de que un hombre intentó prenderles fuego vivos en una casa.

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Estado Falcón (Sipef), Región Paraguaná, detuvieron a Orangel Antonio Galué Menese (43).

Hombre intentó prenderles fuego vivos en una casa

El aprehendido, oriundo de Puerto Uribia, Colombia, habría sido denunciado, reportó Versión Morón en sus redes sociales.

Galué Menese amenazó con matar con un cuchillo y quemar a su pareja, causar daños a una vivienda en la cual ella se refugió con sus hijos.



De acuerdo con el reporte, la víctima se habría refugiado en la casa de su madre, lugar donde acudió y causó destrozos.

El hombre lanzó piedras a las ventanas, en el techo y puertas, exigiendo a la mujer que saliera.

En un intento de cumplir con sus amenazas, tomó trozos de tela para prenderle fuego.

Tras los hechos, comisiones policiales lograron ubicar y detenerlo.

Durante el arresto, uniformados colectaron el arma blanca presuntamente usada para cometer el hecho.



El caso quedó a cargo de la Fiscal 16 del Ministerio Público.

